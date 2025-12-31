Comerç
La reparació i venda d'electrodomèstics a Figueres perd un dels darrers referents: Tele-Eras sintonitza l'adeu-siau
La botiga d'Enric Asparó i Carme Huix ha viscut tots els canvis tecnològics de les darreres dècades
Aquest desembre no han parat de sentir la mateixa frase dels seus clients: "I ara, com ho farem sense vosaltres?"
Molt ha plogut d’ençà que un llunyà 1980 va obrir les portes la botiga Tele-Eras del carrer Era d’en Vila de Figueres. Especialitzada en reparació i venda d’electrodomèstics, l’establiment dirigit per Enric Asparó i Carme Huix tanca aquest 31 de desembre una llarga etapa de servei a la ciutat i a tota la demarcació, fins i tot més enllà de la frontera amb França. I no és un tancament qualsevol, es tracta del punt final d’un sector comercial que, més enllà de la venda de productes nous, també ha tingut un paper destacat en el camp de la reparació i posada a punt de televisors, neveres, rentadores i altres aparells d’ús quotidià.
"Ara tot ha canviat molt, el sistema de venda per internet ha fet molt mal a negocis com el nostre, però encara teníem clients que creuen en el servei cara a cara, l’atenció de proximitat", explica aquest matrimoni format per un lladonenc i una selvatana de Sant Martí Sapresa, que ara entren a una merescuda jubilació. Es van conèixer en aquella etapa de quan els joves de comarques voltaven pel territori resseguint les discoteques de moda. "Hem estat la ciència i la paciència", diu la Carme. Per circumstàncies de la vida, l’Enric havia començat d’aprenent en una empresa de Santa Coloma de Farners, on arribava en auto de línia després d’haver fet el trajecte en tren des de Figueres fins a Sils.
Un autodidacte inquiet
L’Enric ha estat un manetes autodidacte.Inquiet, ha anat aprenent els secrets de l’ofici remenant, informant-se i anant a cursos de les marques d’electrodomèstics. "Amb la família, a Lladó, vivíem en una masia. Quan era molt jove, un meu oncle va venir a posar l’electricitat, el vaig ajudar al principi i vaig acabar jo la feina. Allò em va marcar el camí", recorda. Després de la mili va treballar a Comercial Ferrés de la Ronda Firal de Figueres, l’actual avinguda Dalí, i el 1980, amb un altre soci, van obrir Tele-Eras. El 1985, l’Enric i la Carme es van casar i ambdós van tirar endavant el negoci sols, ell "fent miracles" en el taller i a domicili, ella portant la compatibilitat i la botiga.
"El nostre sector ha experimentat molts canvis, ha tingut una evolució molt gran, sobretot en el camp audiovisual, en els televisors", expliquen mentre recorden el gran boom que hi va haver arran del Mundial '82 i en temes puntuals que només s’expliquen en zones frontereres com la nostra, quan la gent volia sintonitzar les cadenes franceses.
Poc abans de Nadal, els fills, la família, clients i amics, els van oferir una festa inesperada de comiat. Una festa amb doble sorpresa, perquè també hi van ser presents l’alcalde Jordi Masquef i el regidor de Comerç, Manel Rodríguez. "Ens van agrair tots aquests anys de feina, poc que ens ho esperàvem pas", diuen. Pleguen amb recança, és clar, i més quan aquestes darreres setmanes no han parat de sentir la mateixa frase dels seus clients: "I ara, com ho farem sense vosaltres?".
