Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
MiàsteniaTortuga PortbouPantà Darnius Boadella
instagramlinkedin

L’Ajuntament de Figueres formalitza la compra per ampliar el Museu del Joguet

L’alcalde Masquef agraeix la predisposició de la família Triola Fort per arribar a l’acord final per a l'adquisició de l'edifici de tres plantes i els dos baixos del carrer sant Pere

Jordi Masquef amb Miquel Triola i el notari Joan Fortaner durant la signatura

Jordi Masquef amb Miquel Triola i el notari Joan Fortaner durant la signatura / Santi Coll

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

Just abans de Nadal, l’Ajuntament de Figueres ha formalitzat la compra de l’edifici de tres plantes del carrer Sant Pere que ha de permetre fer realitat el projecte d’ampliació del Museu delJoguet de Catalunya. La sala de juntes del Consistori ha estat l’escenari de la signatura formal de la compravenda. La propietat va estar representada per Miquel Triola Fort i l’alcalde Jordi Masquef va signar en nom de l’ajuntament davant la presència del notari Joan Fortaner i de la secretària municipal, Alícia Vila. L’adquisició s’ha fet efectiva amb un preu final de 370.000 euros, repartits en tres anualitats entre 2025 i 2027.

L'immoble i els dos baixos que donen continuïtat a l'edifici de l'antic Hotel París

L'immoble i els dos baixos que donen continuïtat a l'edifici de l'antic Hotel París / Santi Coll / s

Jordi Masquef ha agraït a la família Triola Fort, descendents de l’empresària Dolors Fort, fundadora de les perfumeries Lolita, la seva «predisposició a arribar a un acord» en una operació immobiliària «que ajuda a projectar un nou futur per alMuseu del Joguet i, per tant, per a la ciutat de Figueres».

Creixement previst

L’edifici permetrà la creació d’un nou centre de documentació i aportar una nova lectura dels espais existents, de manera que es pugui donar visibilitat a les cultures del món, mostrar més i millor les noves tecnologies o exposar les nombroses donacions importants que ha anat rebent la col·lecció, entre altres propòsits. També s’ampliarà la sala d’exposicions temporals i es traslladarà la botiga a peu de carrer. «En molts aspectes, la disponibilitat d’espai s’havia quedat curta i això afectava de ple l’evolució natural i planificada de la col·lecció», explica Pep Canaleta, director del museu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'embassament de Darnius Boadella assoleix la seva millor reserva dels darrers anys
  2. La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
  3. La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
  4. Troben una tortuga mossegadora al port de Portbou
  5. «És una malaltia que no sempre es veu»: Una veïna de Ventalló impulsa una rifa solidària per posar llum a la miastènia gravis
  6. El viatge de dos catalans per Amèrica i Nova Zelanda: "Quan marxes a viure amb només una bici, ja et mentalitzes que hi haurà dies dolents"
  7. El celler cooperatiu de Mollet de Peralada es dissol després de 70 anys
  8. «Ens falta reconeixement dels valors de la ciutat de Figueres per part dels figuerencs»

De la penombra a la llum: el Fons Històric d’Endesa ressegueix la història de l’electricitat a Espanya

De la penombra a la llum: el Fons Històric d’Endesa ressegueix la història de l’electricitat a Espanya

L’Ajuntament de Figueres formalitza la compra per ampliar el Museu del Joguet

L’Ajuntament de Figueres formalitza la compra per ampliar el Museu del Joguet

La Casa Natal Salvador Dalí, el Teatre-Museu Dalí i el Museu del Joguet de Figueres obriran gratuïtament el dia de Reis

La Casa Natal Salvador Dalí, el Teatre-Museu Dalí i el Museu del Joguet de Figueres obriran gratuïtament el dia de Reis

EN IMATGES | El Pessebre Vivent de l'església de Sant Pere de Figueres arrenca amb força i aplega 642 visitants en el primer dia

EN IMATGES | El Pessebre Vivent de l'església de Sant Pere de Figueres arrenca amb força i aplega 642 visitants en el primer dia

Cinc dies de pluges torrencials disparen les reserves dels pantans catalans del 70% al 82%

Cinc dies de pluges torrencials disparen les reserves dels pantans catalans del 70% al 82%

La Figueres (menys) degradada

La Figueres (menys) degradada

El Ministeri de Transports licita les obres per duplicar la variant de Figueres per 118,3 milions d'euros

El Ministeri de Transports licita les obres per duplicar la variant de Figueres per 118,3 milions d'euros

El temporal s'endú les platges de l'Escala i deixa passejos plens de sorra a la Costa Brava

El temporal s'endú les platges de l'Escala i deixa passejos plens de sorra a la Costa Brava
Tracking Pixel Contents