L’Ajuntament de Figueres formalitza la compra per ampliar el Museu del Joguet
L’alcalde Masquef agraeix la predisposició de la família Triola Fort per arribar a l’acord final per a l'adquisició de l'edifici de tres plantes i els dos baixos del carrer sant Pere
Just abans de Nadal, l’Ajuntament de Figueres ha formalitzat la compra de l’edifici de tres plantes del carrer Sant Pere que ha de permetre fer realitat el projecte d’ampliació del Museu delJoguet de Catalunya. La sala de juntes del Consistori ha estat l’escenari de la signatura formal de la compravenda. La propietat va estar representada per Miquel Triola Fort i l’alcalde Jordi Masquef va signar en nom de l’ajuntament davant la presència del notari Joan Fortaner i de la secretària municipal, Alícia Vila. L’adquisició s’ha fet efectiva amb un preu final de 370.000 euros, repartits en tres anualitats entre 2025 i 2027.
Jordi Masquef ha agraït a la família Triola Fort, descendents de l’empresària Dolors Fort, fundadora de les perfumeries Lolita, la seva «predisposició a arribar a un acord» en una operació immobiliària «que ajuda a projectar un nou futur per alMuseu del Joguet i, per tant, per a la ciutat de Figueres».
Creixement previst
L’edifici permetrà la creació d’un nou centre de documentació i aportar una nova lectura dels espais existents, de manera que es pugui donar visibilitat a les cultures del món, mostrar més i millor les noves tecnologies o exposar les nombroses donacions importants que ha anat rebent la col·lecció, entre altres propòsits. També s’ampliarà la sala d’exposicions temporals i es traslladarà la botiga a peu de carrer. «En molts aspectes, la disponibilitat d’espai s’havia quedat curta i això afectava de ple l’evolució natural i planificada de la col·lecció», explica Pep Canaleta, director del museu.
