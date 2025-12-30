Tribunals
La Generalitat reforça el torn d’estrangeria als Jutjats de Figueres amb dos advocats de guàrdia diaris
L’actuació s’inclou en l’acord per augmentar el finançament de la justícia gratuïta i millorar el servei del torn d’ofici a Catalunya
La Generalitat de Catalunya reforçarà el torn d’estrangeria al partit judicial de Figueres amb la incorporació de dos advocats de guàrdia cada dia. La mesura vol millorar l’atenció jurídica a les persones estrangeres en un territori amb un volum elevat de procediments d’aquest àmbit. El reforç del torn d’estrangeria compta amb una dotació específica de 7.250 euros i s’emmarca dins les actuacions per adaptar el servei a les necessitats reals del territori. Segons el Departament de Justícia, la presència diària de dos lletrats permetrà oferir una resposta més àgil i especialitzada.
La mesura forma part de l’acord signat entre la Generalitat i el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) per incrementar el finançament de la justícia gratuïta entre els anys 2026 i 2029. L’acord preveu una aportació addicional de 5,7 milions d’euros anuals, fins a assolir un total de 22,8 milions d’euros en el conjunt del període. L’objectiu és millorar la retribució dels professionals del torn d’ofici i recuperar progressivament part del poder adquisitiu perdut des del 2011.
Signatura institucional al Palau de la Generalitat
L’acord s’ha formalitzat aquest dimarts, 30 de desembre, al Palau de la Generalitat, en un acte presidit pel president Salvador Illa, amb la participació del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, el president del CICAC, Rogeli Montoliu, i representants dels col·legis d’advocats de Catalunya. El reforç del servei a Figueres es concretarà a través del conveni de col·laboració per a l’any 2026 entre el Departament de Justícia i el CICAC. Aquest conveni preveu una dotació global de 74,2 milions d’euros, dels quals 70,2 milions es destinen a compensar les actuacions professionals i 4 milions a despeses de gestió. Aquesta xifra suposa un increment d’1,82 milions d’euros respecte de l’any anterior i inclou una actualització del 2,5% dels mòduls de compensació del torn d’ofici.
Garantir l’accés a la justícia
El servei d’Assistència Jurídica Gratuïta garanteix el dret d’accés a la justícia de les persones que no disposen de recursos econòmics suficients. "El reforç del torn d’estrangeria a Figueres permet avançar cap a una atenció més especialitzada, propera i adaptada a les necessitats reals del territori, consolidant el dret d’accés a la justícia com un pilar essencial de la cohesió social", expliquen des de la Generalitat.
- Troben una tortuga mossegadora al port de Portbou
- Aquestes són les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà
- El viatge de dos catalans per Amèrica i Nova Zelanda: 'Quan marxes a viure amb només una bici, ja et mentalitzes que hi haurà dies dolents
- L'embassament de Darnius Boadella assoleix la seva millor reserva dels darrers anys
- La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
- El Ministeri de Transports licita les obres per duplicar la variant de Figueres per 118,3 milions d'euros
- La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
- Defuncions del 29 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà