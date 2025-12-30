Successos
Detenen un home a Figueres per haver comès sis robatoris amb força a Vilafant mentre els residents dormien
El sospitós té múltiples antecedents per fets similars
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Figueres com a presumpte autor de sis robatoris amb força a Vilafant. Els delictes s'han registrat entre el 16 de novembre i el 25 de desembre en habitatges de la zona residencial del Camp dels Enginyers. L'autor accedia als immobles de nit, mentre els residents dormien; i sostreia joies i diners. La investigació ha determinat que en tots els casos es tractava del mateix autor. Durant un dispositiu preventiu a Vilafant la matinada del 27 de desembre, la policia ha localitzat un home que coincidia amb la descripció de l'autor dels robatoris. Quan el sospitós ha vist els agents, ha fugit; però l'han acabat arrestant. El detingut, de 30 anys, té múltiples antecedents per fets similars.
Entre el 16 de novembre i el 25 de desembre s'han denunciat sis robatoris a l'interior d'habitatges de la zona residencial del Camp dels Enginyers de Vilafant. Tres han estat temptatives i els altres tres, consumats. En tots els casos, l'autor accedia a l'interior dels immobles durant la nit. Habitualment forçava persianes i finestres, i s'enduia diners i joies. En dues ocasions, els propietaris l'han sorprès i l'home ha fugit corrents.
Després d'obrir una investigació, els agents han determinat que, en totes les ocasions, es tractava del mateix autor, gràcies a les càmeres de seguretat i els indicis recollits.
La matinada del 27 de desembre, durant un dispositiu preventiu que els Mossos han dut a terme a la zona afectada pels robatoris a Vilafant, han vist un home que coincidia amb la descripció de l'autor. El sospitós, quan ha vist els agents, ha fugit corrents. No obstant això, la policia l'ha pogut localitzar en el terme municipal de Figueres, i l'han detingut.
El sospitós, de 30 anys i amb múltiples antecedents per fets similars, ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.
