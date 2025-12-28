Vint-i-cinc Nadals il·luminats per Dalí a Figueres
Per Nadal tots els pobles i ciutats engalanen els seus carrers i places amb ornaments i amb elements lluminosos, però Figueres pot lluir una singularitat única per aquestes dates: compta amb els llums dalinians. Unes decoracions nadalenques inspirades en unes postals que Salvador Dalí va il·lustrar per la farmacèutica Hoechst Ibérica entre els anys 1958 i 1976.
I és que poc es podrien pensar els clients, metges i farmacèutics d’aquesta empresa, que aquelles felicitacions, que havien estat rebent durant dinou anys consecutius, es transformessin en unes estructures lumíniques per decorar el centre de la capital de l’Alt Empordà. Ara, quan es celebren els vint-i-cinc anys d’aquella iniciativa impulsada per l’associació Comerç de Figueres i l’Ajuntament de Figueres, continuen causant expectació.
A la zona comercial del rovell de l’ou s’han instal·lat fins a 131 llums d’inspiració daliniana, basades en dotze d’aquestes Nadales que el geni figuerenc va confeccionar. La Dama, el Mar, les Ales, el Corall, el Quixot, les Campanes de sucre, la Dona dels Calaixos, el Cor, la Quadrícula, l’Àngel Auri, les Papallones i l’Embrió de Lluna adornen tots aquests carrers sota l’atenta mirada de grans i petits.
Tots aquests elements, tot i ser totalment diferents entre ells, compten amb l’avet com a element comú. Salvador Dalí va emprar diferents tècniques per confeccionar aquestes nadales i va voler que aquest símbol de les festes de Nadal fos l’eix central de les seves obres. Aleshores fou quan el va pintar de diferents maneres: de corall, amb ales, dins un teatre, aguantat per un àngel… D’aquesta manera va mantenir durant tots els anys l’essència de Nadal, però afegint-hi el seu imaginari surrealista.
A totes aquestes figures cal sumar-hi la formiga, una de les més especials. Aquests insectes tan presents en les obres de l’artista també tenen un protagonisme destacat durant aquests dies tan assenyalats. Compten amb la seva representació lumínica i es poden trobar enfilant-se pels centenaris plataners de la Rambla i de la plaça de la Palmera.
Uns llums que continuen convertint Figueres en un pol d’atracció pels amants de Dalí, i poden arribar a ser un revulsiu per les visites a la ciutat durant la temporada nadalenca
- «És una malaltia que no sempre es veu»: Una veïna de Ventalló impulsa una rifa solidària per posar llum a la miastènia gravis
- El celler cooperatiu de Mollet de Peralada es dissol després de 70 anys
- La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
- La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
- L'embassament de Darnius Boadella assoleix la seva millor reserva dels darrers anys
- La portalada de la Catedral de l'Empordà recupera els colors originals de l'edat mitjana
- Roses i les conseqüències del seu particular «Efecte 2000»
- L'Alt Empordà viu una nova jornada de temporal de llevant