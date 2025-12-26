La Guàrdia Urbana de Figueres frustra un intent d’ocupació al carrer Pilar
La ràpida actuació policial, gràcies a l’avís dels veïns, ha permès desallotjar cinc persones i aplicar el nou protocol antiocupacions
La Guàrdia Urbana de Figueres ha frustrat avui un intent d’ocupació en un edifici situat al número 3 del carrer Pilar. L’actuació ha estat possible gràcies al ràpid avís dels veïns, que han alertat els serveis policials en detectar l’accés no autoritzat a l’immoble.
Un cop desplaçats al lloc dels fets, els agents han comprovat que cinc persones havien entrat a l’interior de l’edifici. Seguint el nou protocol policial antiocupacions, la Guàrdia Urbana ha procedit al desallotjament immediat dels ocupants, evitant així la consolidació de l’ocupació.
