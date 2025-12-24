La mala maror del ple de Figueres dedicat a la crisi comercial ha «retardat» el monogràfic sobre habitatge
L'alcalde Jordi Masquef s'ha compromès ha convocar-lo en el primer trimestre de 2026
L’Ajuntament de Figueres celebrarà, durant el primer trimestre d’enguany, un ple monogràfic extraordinari dedicat a la problemàtica de l’habitatge a la ciutat. Així ho va confirmar l’alcalde, Jordi Masquef, durant la sessió ordinària del mes de desembre, celebrada dijous passat. Aquesta sessió extraordinària ha estat sol·licitada en reiterades ocasions pel grup municipal d’Esquerra. Dijous, la seva portaveu, l’exalcaldessa Agnès Lladó, va insistir amb el tema, arrencant el compromís de l’alcalde.
Masquef va aprofitar el moment per explicar que el «retard en la convocatòria» es deu a la falta de «joc net» que hi va haver per part de l’oposició, segons el seu parer, quan aquesta va provocar la convocatòria del ple extraordinari sobre la situació del comerç i la Sala Edison. Masquef considera que es va exigir «amb nocturnitat i traïdoria», sense haver-ne parlat abans.
Un ple molt llarg
Aquesta sessió extraordinària es va celebrar a finals del passat mes de setembre. A l'alcalde no li va fer gens de gràcia que la iniciativa encapçalada pel cap de llista socialista Pere Casellas, s'hagués tramitat sense haver-ho tractat a la junta de portaveus. Casellas, que ja havia cedit la funció de portaveu a Alfons Martínez setmanes abans, la va recuperar per aquesta ocasió i va quedar en evidència que no havia paït bé les paraules que l’alcalde va vessar contra ell quan es va conèixer que l’empresari Escudero aturava les seves intencions de fer res amb l’Edison. La sessió va acabar sent ultramaratoniana, amb més de quatre hores de durada.
- Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà
- Mor Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accident de trànsit a l'N-II
- Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
- La recomanació dels Mossos per a aquest Nadal: 'ser desconfiats' per l'increment d'estafes
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- “L’augment de llicències per construir a Cadaqués pot posar en risc l’estètica i la identitat del poble”
- Les últimes pluges obliguen a tancar dos passos a Figueres
- Peix fresc i sostenible del Cap de Creus directament a casa: una aposta per la pesca local en temps de crisi