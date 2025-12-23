L'èxit del concurs d'enllumenats de l'Olivar Gran anima l'Ajuntament de Figueres a estendre'l a altres barris
Quatre famílies han rebut els premis de la primera edició convocada per l'Associació de Veïns amb una cinquentena de participants
La primera edició del concurs d'enllumenats nadalencs de l'Olivar Gran ha estat un èxit. Aquest dilluns s'han lliurat els premis d'aquesta convocatòria feta per l'Associació de Veïns. El jurat avaluador ho ha tingut difícil, ja que ha hagut d'escollir entre una cinquantena de propostes en els diversos habitatges, cases i pisos del barri. Finalment, l'entitat ha lliurat tres premis, el primer dels quals ha estat per a la família Moreno Sánchez, del carrer Sebastià Trullol. El segon l'han compartit les famílies Ferrete Cañibano i Rodríguez Cresta del carrer Apel·les Mestres i el tercer l'ha rebut la família Garcia Coroba del carrer Pere Teixidor.
Felicitació municipal
L'acte ha comptat amb l'assistència de la regidora de barri de l'Ajuntament de Figueres, Martina Prat, la qual ha felicitat l'AVV "per la seva iniciativa i voluntat de fer ciutat" i ha anunciat que el govern municipal estendrà el concurs a tots els barris de Figueres el Nadal vinent. "Estem molt contents per la rebuda que ha tingut aquesta proposta entre els veïns de l'Olivar Gran. Ha estat una manera de fer barri i de compartir, entre tots, aquestes dates festives", assenyala el president de l'Associació, Carlos Martín. Encara que algunes de les decoracions hi haurien estat igualment en aquestes dates, l'organització i el jurat han valorat el ressò que ha tingut la proposta i que hi hagi hagut més gent que s'hagi animat a participar-hi. La decoració guanyadora ha embolcallat el tronc d'una palmera per a destacar-ne la seva presència al costat d'atres elements lluminosos.
