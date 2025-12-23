Figueres perd l'empresari Fèlix Jaume, soci número 1 de la Unió i el Cercle Sport
Representava la quarta generació de la històrica ferreteria fundada el 1870 i que va mantenir oberta fins al 2012
Durant anys va ser habitual trobar-lo, cada dia, darrere el vidre protector de la caixa de la seva ferreteria de la Rambla. Des d'allà controlava el moviment mercantil d'un negoci que forma part de la història comercial dels darrers tres segles de Figueres. Ahir va morir Fèlix Jaume Viñas, a l'edat de 93 anys. Representava la quarta generació que va donar continuïtat al negoci familiar fundat pel seu besavi, Joan Jaume Sucarrat, el 1870. La primera ferreteria dels Jaume es va obrir en el carreró que després comunicaria la Rambla amb el cinema el Jardí. Posteriorment, l'empresa va passar a mans de l'avi i del pare, Fèlix Jaume Gelart i Enric Jaume Sala. Aquest darrer va morir molt jove, amb tots just 51 anys. Li va costar pair la guerra civil i les seves conseqüències. Era el 1946 i la mare, Maria Viñas Bonanova, va passar a gestionar el negoci. Fèlix Jaume Viñas tenia tot just catorze anys i quan va acabar els estudis a Figueres va anar a Barcelona per a formar-se a l'Escola Superior de Comerç.
Quan va tornar es va fer càrrec de la ferreteria. Parlar de Fèlix Jaume era fer-ho d'una empresa de referència en el seu sector, amb botiga a la placeta baixa de la Rambla, magatzem de venda industrial entre el carrer Caamaño i la plaça de Catalunya i un establiment d'electrodomèstics i sanitaris al carrer Eres d'en Vila.
"La nostra consigna sempre ha estat treballar, servir al client i procurar posar a la seva disposició tot allò que necessiti", explicava anys enrere, just quan ja se li acostava l'hora de la jubilació i el sector de la ferreteria agafava una nova volada, més global. Els seus fills, Jordi i Assumpció també van estar al seu costat, dirigint l'empresa, fins que aquesta va tancar el 2012. Casat amb Nora Albert Batlle de Peralada, el matrimoni també es va desviure pel seu fill Fèlix, afectat per un problema de salut des del seu naixement.
Vinculació a la vida associativa
La família Jaume ha estat molt vinculada, des de sempre, a la vida associativa de la ciutat i, també, ha participat en diferents moments en l'activitat municipal. Fèlix Jaume Viñas era, en l'actualitat, el soci número 1 de la Unió Esportiva Figueres i el primer, també, del Cercle Sport Figuerenc. El seu fill Jordi exerceix la presidència, des de fa anys, el Club Vòlei Figueres, entitat que va cofundar amb altres emprenedors ara fa vint-i-cinc anys. Totes tres entitats han fet públic el seu condol a la família per la seva defunció.
La missa de comiat de l'empresari ha tingut lloc, aquest dimarts, 23 de desembre, a l'església de Sant Pere de Figueres. La inhumació en el cementiri municipal ha estat gestionada per la Funerària Vicens.
