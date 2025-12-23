Educació
El castell de Sant Ferran acosta la seva història als alumnes de Batxillerat de l'Alt Empordà
En una iniciativa promoguda pels Amics del Castell i el centre de visites amb el suport del Consorci, l’Ajuntament de Figueres i el Memorial Democràtic
Els alumnes de Baxillerat de diversos instituts de la comarca de l'Alt Empordà han iniciat, aquest desembre, un cicle de visites educatives al castell de Sant Ferran. La proposta ha estat promoguda per l’associació dels Amics del Castell i el seu centre de visites dirigit per les empreses Actiescola i Terramar, els guies del qual són els encarregats d’acompanyar els estudiants durant la seva estada divulgativa. La proposta té el suport del Consorci del Castell, l’Ajuntament de Figueres, el Memorial Democràtic i la participació directa del Grup de Treball de l’exili, deportació i holocaust de l’Alt Empordà.
Primeres visites
Les primeres visites van tenir lloc la setmana passada, amb la presència d’alumnes dels instituts Alexandre Deulofeu i Olivar Gran de Figueres. A partir de gener, ja hi ha programada la participació dels instituts de la Jonquera, Peralada i Cendrassos de Figueres.
El projecte ha obtingut una subvenció del Memorial Democràtic que permetrà fer una vintena de visites. "Hem preparat un guió per a aquestes visites per reforçar la memòria històrica, tenen una durada d’una hora i mitja i situen el Castell com a lloc protagonista. Explicant-ho, fem que les noves generacions s’estimin el monument com a propi. Les visites estan obertes a tots els centres educatius de Figueres i l’Empordà", segons explica Joan Carné, president de l’entitat.
Un nou audiovisual
Aquest desembre també s’iniciarà el rodatge d’un audiovisual. La filmació s’allargarà fins a la primera setmana de gener i es presentarà en públic a principi de febrer. Una vegada elaborat, s’exhibirà permanentment al Castell i servirà de suport per les visites guiades.
- Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
- Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- Mor Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accident de trànsit a l'N-II
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- “L’augment de llicències per construir a Cadaqués pot posar en risc l’estètica i la identitat del poble”
- Aitor Embela, el porter de Figueres que vol conquerir Àfrica
- Loteria de Nadal 2025, en directe | Última hora i tota la informació sobre el sorteig