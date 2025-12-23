Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
"Gordo" Nadal EmpordàBenzineres TramuntanaDirecte Loteria NadalSoledat per NadalComprovar premis Loteria de Nadal
instagramlinkedin

Educació

El castell de Sant Ferran acosta la seva història als alumnes de Batxillerat de l'Alt Empordà

En una iniciativa promoguda pels Amics del Castell i el centre de visites amb el suport del Consorci, l’Ajuntament de Figueres i el Memorial Democràtic

Visita d'estudiants de Batxillerat de l’Olivar Gran al castell de Sant Ferran de Figueres.

Visita d'estudiants de Batxillerat de l’Olivar Gran al castell de Sant Ferran de Figueres. / AMICS DEL CASTELL

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

Els alumnes de Baxillerat de diversos instituts de la comarca de l'Alt Empordà han iniciat, aquest desembre, un cicle de visites educatives al castell de Sant Ferran. La proposta ha estat promoguda per l’associació dels Amics del Castell i el seu centre de visites dirigit per les empreses Actiescola i Terramar, els guies del qual són els encarregats d’acompanyar els estudiants durant la seva estada divulgativa. La proposta té el suport del Consorci del Castell, l’Ajuntament de Figueres, el Memorial Democràtic i la participació directa del Grup de Treball de l’exili, deportació i holocaust de l’Alt Empordà.

Primeres visites

Les primeres visites van tenir lloc la setmana passada, amb la presència d’alumnes dels instituts Alexandre Deulofeu i Olivar Gran de Figueres. A partir de gener, ja hi ha programada la participació dels instituts de la Jonquera, Peralada i Cendrassos de Figueres.

Un grup d'alumnes transitant pel pati d'armes del castell

Un grup d'alumnes transitant pel pati d'armes del castell / AMICS DEL CASTELL

El projecte ha obtingut una subvenció del Memorial Democràtic que permetrà fer una vintena de visites. "Hem preparat un guió per a aquestes visites per reforçar la memòria històrica, tenen una durada d’una hora i mitja i situen el Castell com a lloc protagonista. Explicant-ho, fem que les noves generacions s’estimin el monument com a propi. Les visites estan obertes a tots els centres educatius de Figueres i l’Empordà", segons explica Joan Carné, president de l’entitat.

Un nou audiovisual

Aquest desembre també s’iniciarà el rodatge d’un audiovisual. La filmació s’allargarà fins a la primera setmana de gener i es presentarà en públic a principi de febrer. Una vegada elaborat, s’exhibirà permanentment al Castell i servirà de suport per les visites guiades.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
  2. Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà
  3. L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
  4. Mor Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accident de trànsit a l'N-II
  5. VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
  6. “L’augment de llicències per construir a Cadaqués pot posar en risc l’estètica i la identitat del poble”
  7. Aitor Embela, el porter de Figueres que vol conquerir Àfrica
  8. Loteria de Nadal 2025, en directe | Última hora i tota la informació sobre el sorteig

Peix fresc i sostenible del Cap de Creus directament a casa: una aposta per la pesca local en temps de crisi

Peix fresc i sostenible del Cap de Creus directament a casa: una aposta per la pesca local en temps de crisi

El castell de Sant Ferran acosta la seva història als alumnes de Batxillerat de l'Alt Empordà

El castell de Sant Ferran acosta la seva història als alumnes de Batxillerat de l'Alt Empordà

Javi Fernández: “La mitologia de casa nostra no té res a envejar a cap altra i sovint ho oblidem”

Javi Fernández: “La mitologia de casa nostra no té res a envejar a cap altra i sovint ho oblidem”

L'empordanès Dani Torrent obté a Nova York un dels premis més prestigiosos del món de la il·lustració

L'empordanès Dani Torrent obté a Nova York un dels premis més prestigiosos del món de la il·lustració

EN IMATGES | La Capella de Sant Sebastià de Figueres acull la XXI Mostra de Pessebres i Diorames

EN IMATGES | La Capella de Sant Sebastià de Figueres acull la XXI Mostra de Pessebres i Diorames

EN IMATGES | Figueres projecta un mapping sobre en Fumera a la façana del Teatre El Jardí

EN IMATGES | Figueres projecta un mapping sobre en Fumera a la façana del Teatre El Jardí

Mor Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accident de trànsit a l'N-II

Mor Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accident de trànsit a l'N-II

Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà

Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà
Tracking Pixel Contents