El temps
Les últimes pluges obliguen a tancar dos passos a Figueres
La Guàrdia Urbana continua fent controls dels passos inundables
Les precipitacions també obliguen a suspendre els treballs d'asfaltatge de la Puja del Castell
Les últimes pluges que han deixat de 30 a 60 litres a l'Empordà al cap de setmana han obligat a tancar dos passos a Figueres. El de Can Lel (Vilatenim) i el del Rec Susanna (Camí de les forques). El cos policial segueix fent controls dels passos inundables de la ciutat.
Les precipitacions d'aquest dilluns 22 de desembre i dels pròxims dies també han obligat a posposar els treballs d'asfaltatge de la Puja del Castell entre la Rambla i la plaça Tramuntana, segons a informat l'Ajuntament de la ciutat.
