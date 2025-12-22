Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les últimes pluges obliguen a tancar dos passos a Figueres

La Guàrdia Urbana continua fent controls dels passos inundables

Les precipitacions també obliguen a suspendre els treballs d'asfaltatge de la Puja del Castell

Aigua a la carretera del pas del Rec Susanna, entre Figueres i Vilafant.

Redacció

Redacció

Figueres

Les últimes pluges que han deixat de 30 a 60 litres a l'Empordà al cap de setmana han obligat a tancar dos passos a Figueres. El de Can Lel (Vilatenim) i el del Rec Susanna (Camí de les forques). El cos policial segueix fent controls dels passos inundables de la ciutat.

Les precipitacions d'aquest dilluns 22 de desembre i dels pròxims dies també han obligat a posposar els treballs d'asfaltatge de la Puja del Castell entre la Rambla i la plaça Tramuntana, segons a informat l'Ajuntament de la ciutat.

