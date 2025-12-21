Mobilitat
Les noves zones DUMA de Figueres mostren l’ús real de les àrees de càrrega i descàrrega
El nou sistema regulador permet conèixer els "punts calents" de la mobilitat de mercaderies i professionals
Des del passat estiu, en poc més de cinc mesos han registrat 28.137 estacionaments de vehicles
El mes de juliol passat, l’Ajuntament de Figueres, a través de l’empresa plurimunicipal de serveis Fisersa, va activar les noves zones DUMA (Distribució Urbana de Mercaderies i vehicles Autoritzats), el nou sistema de millora de gestió i de control de les zones de càrrega i descàrrega per facilitar l’aparcament dels repartidors i dels professionals. A punt d’acabar l’any, tant l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament com Fisersa fan un balanç "totalment positiu" del desplegament d’aquesta iniciativa. "Ens ha ajudat a posar ordre i cobrir la demanda que ens feien els transportistes i comercials de tenir aquestes àrees de càrrega i descàrrega ben regulades i amb una normativa d’ús clara", segons explica la regidora Núria Bartrolich.
L’experiència acumulada fins ara amb la DUMA també té altres aspectes destacables, com detalla Emma Ribas, responsable de Transports i Mobilitat de Fisersa, entre ells que, "amb les dades a la mà, podem saber quins són els punts més utilitzats, en quins moments de la setmana i, també, quins són els que no ho són tant. D’aquesta manera podem tenir un retrat clar del seu funcionament i això ens permet corregir zones, ampliar-les o reduir-les, segons les circumstàncies de cada cas".
Pionera en el territori
La DUMA de Figueres, pionera a la demarcació de Girona, està repartida en 208 places de 68 zones de la ciutat, especialment del centre, on més afluència hi ha de repartiment de mercaderies. Els horaris de funcionament de la zona DUMA són de dilluns a divendres laborables de 8 a 19 hores i dissabtes de 8 a 14 hores. Fora d’aquestes hores, els espais queden alliberats per a l’aparcament de particulars. La DUMA és un model de regulació d’aparcament gratuït que permet que les zones de càrrega i descàrrega s’utilitzin únicament per part dels repartidors i professionals i evitar que s’hi aparquin vehicles particulars. Els professionals (camions, furgonetes, vehicles professionals i autoritzats) han d’activar els estacionaments a través d’una aplicació mòbil gratuïta i poden estacionar-hi 30 minuts com a màxim. A través de l’app Parkunload també poden veure els aparcaments que hi ha lliures. Els vehicles de persones amb mobilitat reduïda poden aparcar-hi una hora. Les persones que disposen del document acreditatiu també tenen accés lliure, durant tot el dia, en els aparcaments regulats de zona blava.
Unificació progressiva
Segons la previsió de l’Ajuntament i Fisersa, la implantació de la DUMA s’unificarà progressivament a la resta de zones de càrrega i descàrrega de la ciutat, depenent de si la zona és més residencial o comercial, per facilitar l’aparcament dels veïns. El control d’aquestes zones es porta a terme a través dels vigilants d’estacionament regulat.
A l’hora de fer balanç d’aquests primers mesos de funcionament, les dades parlen per elles soles. Les DUMA de la Rambla són les que més índex d’ocupació presenten, juntament amb la de la Font Lluminosa del carrer Nou, les del carrer Ample, la plaça de Catalunya i les dels carrers Vilafant i Sant Vicenç. Aquesta darrera ha suposat una "sorpresa" per als gestors del sistema, ja que no s’esperaven que formés part del rànquing de les més utilitzades, "però també ens ha permès comprovar la vitalitat comercial d’aquesta part del centre". Entre les menys utilitzades, amb les dades recollides fins ara, hi ha la del tram final del carrer Sant Pau, la del carrer Rubaudonadeu i la de la meitat del carrer Pere III.
En els dos trams de la Rambla, s’han registrat 875 i 501 altes, la de la Font Lluminosa en té 615 i la del carrer Sant Vicenç, 359. Les del carrer Ample en tenen 292.
En conjunt, les xifres de les DUMA són realment impactants. Entre l’inici de juliol i principis de desembre s’han comptabilitzat 28.137 vehicles estacionats en aquestes zones de càrrega i descàrrega. El sistema té registrats, seguint els paràmetres dels usos de mercaderies, comercials i professionals varis, 2.433 vehicles amb 2.017 usuaris identificats.
Núria Bartrolich i Emma Ribas posen l’accent en un aspecte molt important d’aquesta regulació. "En un primer moment, hi havia qui considerava que el temps màxim de trenta minuts era curt, després de més de cinc mesos en servei, les estadístiques d’ús mostren que el temps mitjà de permanència d’un vehicle en una plaça de càrrega i descàrrega és de 22,18 minuts i, en el cas de la Rambla, els 1.871 estacionaments que hi ha hagut tenen una mitjana de 21,50 minuts".
Els professionals, usuaris principals
Altres dades significatives del nou sistema és que de la totalitat d’altes registrades, el 94,5% corresponen a professionals i el 5,5% són d’usuaris amb mobilitat reduïda acreditada.
Evidentment, la presència de l’equip de vigilants de Fisersa i la facilitat d’ús de l’aplicació de la DUMA ha fet que la sanció dels vehicles particulars que estacionen de manera irregular a les zones de càrrega i descàrrega sigui àgil i expeditiva: la multa és de 200 euros amb un pagament reduït a la meitat si es fa dins del termini establert. El juliol, la DUMA va ser de prova, però entre agost i desembre, ja s’han interposat 1.770 denúncies per ocupació indeguda d’aquest espai reservat. Els punts més conflictius són els dels carrers Caamaño (106 denúncies) i Vilafant (66 denúncies).
Una eina eficaç per a la ciutat
La regidora de Mobilitat, Núria Bartrolich, considera que la DUMA i el sistema de control que permet gestionar-la a temps real "és una eina molt eficaç per a la ciutat. Ens permet tenir una visió clara del moviment dels professionals i de les mercaderies i ens ajudarà cada cop que hàgim de planificar canvis o millores a la via pública".
Les dades dels registres fets fins ara a l’aplicatiu gratuït Parkunload, permeten afinar al màxim sobre el qui, el què i el quan del moviment del transport de mercaderies o materials a la ciutat. Una dada: en el gruix dels 2.433 vehicles registrats, un 61,6% són furgonetes i un 28,8% vehicles comercials.
