Figueres impulsarà la transformació del sector Oest gràcies al Pla de Barris de la Generalitat amb 24,8 M€ d’inversió
El president Salvador Illa ha anunciat la resolució provisional i els Ajuntaments tenen fins a 5 anys per executar els projectes presentats
El projecte redactat per l’Ajuntament de Figueres contempla accions transversals amb una subvenció de 14,9 milions d'euros
El projecte presentat per l’Ajuntament de Figueres ha estat seleccionat per formar part del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya, un projecte que pretén impulsar una transformació històrica i integral del sector oest de Figures, un dels sectors més degradats de la ciutat. El projecte presentat a l’octubre passat per l’Ajuntament de Figueres contempla accions transversals per un total de 24,8 milions d’euros: la Generalitat n’assumeix el 60% del cost (14,9 MEUR) i l’Ajuntament de Figueres el 40% restant (9,9 MEUR).
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest matí, a Mataró, la presentació de la resolució d’aquesta primera convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029, acompanyat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i la delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
El projecte de Figueres, denominat Programa de Memòria d’Intervenció Integral de la Zona Oest de Figueres, aposta per una actuació sense precedents que permeti una transformació global, com la que es va efectuar al barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs i per aquest motiu des de l’Ajuntament de Figueres comptarà amb l'arquitecte Sebastià Jornet, qui va ser un dels arquitectes responsables d’aquella actuació, per afrontar urbanísticament aquest projecte al sector Oest.
L’objectiu és "revertir dècades de degradació i segregació urbana i replantejar el futur del sector oest projectant-hi equipaments estratègics per la ciutat com la nova estació intermodal i tots els seus nous accessos, els futurs equipaments universitaris i educatius, i una transformació urbanística que permeti nova construcció d'habitatges i serveis al servei de tota la ciutat".
Actuacions previstes
Entre les principals actuacions previstes destaquen:
- La reurbanització del carrer Avinyonet com a gran eix cívic i connector entre els barris i el centre de Figueres.
- Futurs equipaments educatius i universitaris, que formaran part de l’estratègia d’obrir aquests barris a la ciutat trencant la segregació.
- La creació d’un nou equipament cívic i comunitari que actuarà com a pol social i espai de trobada veïnal.
- La recuperació de la riera de Galligans com a eix verd i parc lineal, per millorar la connectivitat i renaturalitzar l’espai urbà.
- Accions d’eficiència energètica i sostenibilitat, incloent-hi la creació d’una comunitat energètica local i la millora del parc d’habitatges pensant en la millora global de la ciutat.
La redacció del projecte, que ha estat coordinat pel president del Comissionat per a la Transformació Ferroviària, l'exalcalde Joan Armangué; el gerent d’Urbanisme Camil Cofan i l’equip tècnic d’Urbanisme, parteix d’un diagnòstic exhaustiu que identifica la zona oest com la més vulnerable de Figueres, amb un índex socioeconòmic territorial de 43,3/100, alhora que assenyala la seva posició estratègica propera a la futura estació intermodal Figueres–Vilafant com una oportunitat per generar una nova centralitat urbana i econòmica.
Jordi Masquef: "Una gran oporunitat"
L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, valora la notícia com “la gran oportunitat d’afrontar la gran transformació que necessiten els barris del sector Oest. Una regeneració urbana i social per acabar amb la degradació i la segregació històriques d’aquest sector.” “Una inversió i una transformació sense precedents, que permetrà resoldre un altre dels deures pendents que tenia la ciutat, i fer-ho de veritat amb estratègia, amb projecte i amb recursos, prenent com a model la gran transformació del barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs.” “Hem de ser valents, traçar a mitjà i a llarg termini, posant bé les bases del que ha de ser aquest sector en el futur, projectant-hi equipaments estratègics per la ciutat, i amb intervencions integrals en tots els àmbits.”
Joan Armangué explica que “el Pla de Barris significa l'inici d'un procés llarg però irreversible per la dignificació del sector oest, així com una contribució decisiva d'integració de l'estació Figueres Vilafant amb la ciutat dotant de qualitat urbana a l'espai públic”.
Amb una durada pluriennal i una governança compartida entre administracions, el Pla preveu garantir la continuïtat de les actuacions i establir un model estable de seguiment i avaluació per assegurar-ne l’impacte social i urbà a llarg termini. A part del Pla de Barris, en aquest sector hi ha prevista la nova estació intermodal i les seves connexions amb l’AP-7, la nova Ronda Nord, i la C-31 (amb implicació de l’Estat, Generalitat, Ajuntament i Diputació).
Què és el Pla de Barris?
El Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya és un programa de cooperació amb els municipis destinat a finançar projectes integrals de millora urbana, social, econòmica i ambiental en zones amb necessitats especials. Els seus objectiussón millorarla qualitatde vidadels veïnsi veïnes,reduir lesdesigualtats territorials,fomentar lacohesió sociali impulsarla regeneraciódels teixitsurbans degradats mitjançant una actuació coordinada entre administracions.
