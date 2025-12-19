Successos
Detingut per saltar-se un control d'alcoholèmia anant borratxo i fugir a 180 km/h a Figueres
L’arrestat, sense antecedents, va passar el dia 19 desembre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres
Els Mossos van detenir el dijous 18 de desembre, a Castelló d’Empúries, un home de 40 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària, per conduir temeràriament i sota els efectes de l’alcohol, negativa a sotmetre’s a les proves, desobediència als agents de l’autoritat i danys.
El cos policial feia un control preventiu de drogo-alcoholèmia el mateix dia a la carretera C-260, al seu punt quilomètric 29, dins el terme municipal de Figueres. Poc abans de la una de la matinada els mossos van veure que el conductor d’un turisme s’acostava al control i li van demanar que s’aturés. Aquest no els va fer cas i, fent mitja volta, va fugir per la mateixa via en direcció Roses conduint a gran velocitat arribant als 180 km/hora fins a abandonar la C-260 i agafar un vial de servei.
Els mossos que el seguien es van trobar que en aquest camí va fer un canvi de sentit que els va obligar a esquivar-lo per no col·lidir amb ell frontalment. El conductor del vehicle va intentar tornar a entrar a la C-260, però no va poder, ja que en agafar un revolt tancat es va accidentar en una zona enjardinada, provocant danys.
Poc després, la Policia Local de Castelló d’Empúries van localitzar l’home a uns 400 metres del lloc de l’accident i van avisar als mossos que, després d’identificar-lo i reconèixer-lo com el conductor que havia fugit, li van requerir fer-se la prova d'alcoholèmia i drogues a la qual es va negar. L’home presentava simptomatologia de trobar-se sota els efectes de l’alcohol i, a més, els mossos van comprovar que el vehicle desprenia una forta olor de marihuana i a l’interior hi havia una ampolla de vodka buida. Davant d’aquests fets, els mossos van detenir-lo.
