Obres
L'asfaltatge d'un tram de la pujada del Castell de Figueres provocarà afectacions aquest dilluns
Concretament, l'actuació afectarà el tram comprès entre la Rambla i la plaça Tramuntana
L’Ajuntament de Figueres durà a terme aquest dilluns, 22 de desembre, els treballs d’asfaltatge d’un tram de la pujada del Castell. Concretament, l’actuació afectarà el tram comprès entre la Rambla i la plaça Tramuntana (on hi ha el cartell amb les lletres "FIGUERES").
Segons ha informat el consistori, la durada prevista dels treballs és d’un dia, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.
Durant l’execució de les obres, no es permetrà el pas de vianants pel mig de la calçada. Només es podrà creuar el carrer a través d’una vorera a l’altura de la plaça Tramuntana o bé des de la part alta de la Rambla. Pel que fa a la mobilitat, la circulació de vehicles continuarà tallada un cop finalitzat l’asfaltatge i els treballs prosseguiran amb l’arranjament de les voreres.
Des de l’Ajuntament recorden, novament, que la data d’execució podria variar en cas de condicions meteorològiques adverses.
Un tram ja reobert
Cal recordar que el cap de setmana passat es va reobrir el trànsit del tram de la pujada del Castell que hi ha entre la plaça de la Tramuntana, davant de la Torre Galatea, al Teatre-Museu Dalí, i la llar d’infants municipal Els Pins. Les obres de millora urbana i d’accessibilitat d’aquest tram es van iniciar entre el setembre i l’octubre passat i han consistit a millorar i ampliar voreres, ampliar la zona d’arbrat i soterrar cablejat, entre altres actuacions. Amb la finalització d’aquest tram d’obres, s’han recuperat una vintena de places d’aparcament gratuït.
