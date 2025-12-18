Calendari 2026
Figueres commemora els 150 anys de ciutat amb un calendari institucional
La publicació celebra l’efemèride a través d’una selecció d’obres del fons del Museu de l’Empordà
Es lliurarà gratuïtament el pròxim dimarts, 23 de desembre, amb l’exemplar de l’EMPORDÀ
L’Ajuntament de Figueres i EMPORDÀ dediquen el Calendari Institucional 2026 a una publicació centrada en una efemèride clau per a la ciutat: els 150 anys de l’atorgament del títol de ciutat. La commemoració convida a “reconèixer el camí recorregut i a reafirmar allò que ens identifica com a ciutat i com a comunitat”, segons ha indicat l’alcalde, Jordi Masquef.
El calendari, fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament i EMPORDÀ, esdevé un vehicle per explicar part de la història més recent de Figueres a través d’una selecció d’obres i autors destacats del fons del Museu de l’Empordà. Una proposta que coincideix amb la reobertura del museu, després del procés de reforma i renovació de l’exposició permanent.
Un recorregut artístic per l’essència de Figueres
Les dotze làmines del calendari ofereixen un recorregut visual que acompanya els mesos de l’any i que, segons destaca l’alcalde, “ajuda a comprendre qui som i què ens ha fet ser com som”. El viatge artístic inclou un ampli ventall de creadors vinculats a la capital empordanesa, des de Blanquet fins a Pujolboira, d’Alícia Viñas a Ministral, i de Marià Baig a Fort de Ribot.
Entre les obres que es podran contemplar mes a mes hi ha el mural UNA (2018), de Paula Bonet, present a la façana del Museu; la litografia El Parc Bosc de Figueres (1930), de Marià Baig Minobis; Els amants de la plaça del Teatre de Figueres (1973), d’Alícia Viñas Palomer, o la fotografia La Rambla de Figueres (c. 1955), de Joaquim Fort de Ribot. El calendari també inclou obres de Josep Blanquet Taberner, amb Pujada del Castell; Josep Ministral Agustí; Lluís Roura Juanola, i Ramon Pujolboira.
Projectar el futur sense perdre l’essència
En el text de presentació del calendari, l’alcalde de Figueres subratlla la importància de la commemoració com a eina de cohesió i projecció de futur. “Revisar el nostre passat no és només un exercici de nostàlgia, sinó una manera de reforçar el sentiment de pertinença i de mantenir vives les arrels per transmetre-les a les noves generacions”, afirma Masquef.
L’alcalde destaca que l’objectiu de l’aniversari no és només mirar enrere, sinó aprofitar-lo per construir el futur de la ciutat. En aquest sentit, el calendari serveix per “projectar-nos cap al futur: pensar, repensar i construir, entre tots, la Figueres del 2030 i la del 2050, combinant tradició i modernitat, valors i innovació, sense perdre mai la nostra essència”.
Masquef tanca el seu escrit amb un missatge d’esperança i il·lusió per a l’any vinent: “Molt bon any 2026 a tothom i visca Figueres!”.
El Calendari Institucional 2026 es lliurarà gratuïtament el pròxim 23 de desembre amb l’exemplar d’EMPORDÀ.
