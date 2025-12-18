Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Figueres commemora els 150 anys de ciutat amb un calendari institucional

La publicació celebra l’efemèride a través d’una selecció d’obres del fons del Museu de l’Empordà

Es lliurarà gratuïtament el pròxim dimarts, 23 de desembre, amb l’exemplar de l’EMPORDÀ

Carles Ayats Aljarilla

Carles Ayats Aljarilla

Figueres

L’Ajuntament de Figueres i EMPORDÀ dediquen el Calendari Institucional 2026 a una publicació centrada en una efemèride clau per a la ciutat: els 150 anys de l’atorgament del títol de ciutat. La commemoració convida a “reconèixer el camí recorregut i a reafirmar allò que ens identifica com a ciutat i com a comunitat”, segons ha indicat l’alcalde, Jordi Masquef.

El calendari, fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament i EMPORDÀ, esdevé un vehicle per explicar part de la història més recent de Figueres a través d’una selecció d’obres i autors destacats del fons del Museu de l’Empordà. Una proposta que coincideix amb la reobertura del museu, després del procés de reforma i renovació de l’exposició permanent.

Un recorregut artístic per l’essència de Figueres

Les dotze làmines del calendari ofereixen un recorregut visual que acompanya els mesos de l’any i que, segons destaca l’alcalde, “ajuda a comprendre qui som i què ens ha fet ser com som”. El viatge artístic inclou un ampli ventall de creadors vinculats a la capital empordanesa, des de Blanquet fins a Pujolboira, d’Alícia Viñas a Ministral, i de Marià Baig a Fort de Ribot.

Entre les obres que es podran contemplar mes a mes hi ha el mural UNA (2018), de Paula Bonet, present a la façana del Museu; la litografia El Parc Bosc de Figueres (1930), de Marià Baig Minobis; Els amants de la plaça del Teatre de Figueres (1973), d’Alícia Viñas Palomer, o la fotografia La Rambla de Figueres (c. 1955), de Joaquim Fort de Ribot. El calendari també inclou obres de Josep Blanquet Taberner, amb Pujada del Castell; Josep Ministral Agustí; Lluís Roura Juanola, i Ramon Pujolboira.

Projectar el futur sense perdre l’essència

En el text de presentació del calendari, l’alcalde de Figueres subratlla la importància de la commemoració com a eina de cohesió i projecció de futur. “Revisar el nostre passat no és només un exercici de nostàlgia, sinó una manera de reforçar el sentiment de pertinença i de mantenir vives les arrels per transmetre-les a les noves generacions”, afirma Masquef.

L’alcalde destaca que l’objectiu de l’aniversari no és només mirar enrere, sinó aprofitar-lo per construir el futur de la ciutat. En aquest sentit, el calendari serveix per “projectar-nos cap al futur: pensar, repensar i construir, entre tots, la Figueres del 2030 i la del 2050, combinant tradició i modernitat, valors i innovació, sense perdre mai la nostra essència”.

Masquef tanca el seu escrit amb un missatge d’esperança i il·lusió per a l’any vinent: “Molt bon any 2026 a tothom i visca Figueres!”.

El Calendari Institucional 2026 es lliurarà gratuïtament el pròxim 23 de desembre amb l’exemplar dEMPORDÀ.

