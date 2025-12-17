Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dermatosi nodularIntent assassinat FigueresIntercanvisCadàver la JonqueraRescatat Far d'Empordà
instagramlinkedin

Successos

Tres detinguts a Figueres per cultivar 1.830 plantes de marihuana

Els homes, de 29, 39 i 42 anys, també disposaven de diferents aparells de cultiu interior

Imatges del desmantellament d’una plantació de 1.830 plantes de marihuana a Figueres

Imatges del desmantellament d’una plantació de 1.830 plantes de marihuana a Figueres

Veure Galeria

Imatges del desmantellament d’una plantació de 1.830 plantes de marihuana a Figueres / Guàrdia Urbana de Figueres / Mossos

Redacció

Redacció

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d'Esquadra han desmantellat, aquest dimarts 16 de desembre, un cultiu de 1.830 plantes de marihuana, 10,74 quilos de cabdells i diversos estris de cultiu.

L'actuació ha estat possible gràcies a la detenció, el 15 de desembre, de tres homes per un delicte contra la salut pública i frau elèctric. Els detinguts, de 29, 39 i 42 anys, també disposaven de diferents aparells de cultiu indoor: 136 transformadors, 169 focus, 39 ventiladors, 9 caixes extractores, 24 filtres de carboni i 2 bàscules.

El dia abans, agents de paisà de la Guàrdia Urbana de Figueres van observar un cotxe amb tres homes que descarregaven diferents testos de plantació i bosses de plàstic grans de color negre a dins d'un local al carrer Sant Pau. Els agents també van observar que a l'interior hi havia més testos de plantació, un dipòsit d'aigua de grans dimensions i van sentir una olor forta de marihuana.

Notícies relacionades i més

La plantació de marihuana al carrer Sant Pau de Figueres

La plantació de marihuana al carrer Sant Pau de Figueres. / Guàrdia Urbana / Mossos

La Guàrdia Urbana va identificar els tres homes i va sol·licitar suport dels Mossos. Revisant les bosses que descarregaven del vehicle, van localitzar material habitual utilitzat pels cultius interiors de marihuana, com garrafes de fertilitzant, una màquina peladora de marihuana, testos i un assecador de xarxa per l'assecatge dels cabdells.

TEMES

Tracking Pixel Contents