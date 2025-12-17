Successos
Tres detinguts a Figueres per cultivar 1.830 plantes de marihuana
Els homes, de 29, 39 i 42 anys, també disposaven de diferents aparells de cultiu interior
La Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d'Esquadra han desmantellat, aquest dimarts 16 de desembre, un cultiu de 1.830 plantes de marihuana, 10,74 quilos de cabdells i diversos estris de cultiu.
L'actuació ha estat possible gràcies a la detenció, el 15 de desembre, de tres homes per un delicte contra la salut pública i frau elèctric. Els detinguts, de 29, 39 i 42 anys, també disposaven de diferents aparells de cultiu indoor: 136 transformadors, 169 focus, 39 ventiladors, 9 caixes extractores, 24 filtres de carboni i 2 bàscules.
El dia abans, agents de paisà de la Guàrdia Urbana de Figueres van observar un cotxe amb tres homes que descarregaven diferents testos de plantació i bosses de plàstic grans de color negre a dins d'un local al carrer Sant Pau. Els agents també van observar que a l'interior hi havia més testos de plantació, un dipòsit d'aigua de grans dimensions i van sentir una olor forta de marihuana.
La Guàrdia Urbana va identificar els tres homes i va sol·licitar suport dels Mossos. Revisant les bosses que descarregaven del vehicle, van localitzar material habitual utilitzat pels cultius interiors de marihuana, com garrafes de fertilitzant, una màquina peladora de marihuana, testos i un assecador de xarxa per l'assecatge dels cabdells.
