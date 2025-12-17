Periodisme
El Teatre-Museu Dalí de Figueres acull la commemoració dels 40 anys del Col·legi de Periodistes
Durant l'acte es va fer un petit homenatge a totes les persones que han format part de les diverses juntes de Demarcació
La Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya va commemorar dilluns els 40 anys de la institució amb un acte celebrat sota la cúpula del Teatre-Museu Dalí de Figueres. Durant la sessió es va reivindicar la importància del bon periodisme i es va fer un petit homenatge a totes les persones que, al llarg d'aquestes quatre dècades, han format part de les diverses juntes de Demarcació.
La tarda va començar amb una visita a La Madona de Portlligat, exclusiva per a col·legiats, i va continuar amb la conversa entre l’exdegana Neus Bonet i el president del CAC, Xevi Xirgo. Sota el títol Més necessaris que mai, Bonet i Xirgo van reivindicar la importància del bon periodisme i van ressaltar la feina que ha fet el Col·legi al llarg d’aquestes quatre dècades. En la mateixa línia es van expressar també l’actual president de la Junta de Girona, Jordi Grau; els seus dos antecessors, Joan Ventura i Narcís Genís; així com el president de la Diputació, Miquel Noguer, i l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef.
L’acte va voler ser també un reconeixement a totes les persones que, al llarg dels anys, han format part del Col·legi i, en especial, a les que han estat membres de les diverses juntes de la Demarcació de Girona. "La seva dedicació i constància han estat imprescindibles per donar continuïtat a la tasca col·legial i reforçar la defensa del periodisme, dels seus valors i de la seva funció social", va afirmar Jordi Grau, abans de demanar-los que s’unissin a ell per fer-se una foto commemorativa d’aquest aniversari.
La vetllada es va traslladar després a la seu de Figueres del COAC, on es va fer un brindis i es van bufar les espelmes per desitjar al Col·legi de Periodistes molts més anys de bona feina.
