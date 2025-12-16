Recuperació del patrimoni
L’Escola de Música, primer gran objectiu de la represa d’obres al Casino Menestral de Figueres
La presidenta de l'entitat, Violeta Llueca, celebra l'abast de l'acord municipal i afronta el repte a curt plaç: "Haurem de gestionar dues seus durant un temps"
L’Ajuntament ha aprovat inicialment l’actualització del projecte de rehabilitació de l’edifici, amb un pressupost de 5,4 milions d’euros
L'Ajuntament de Figueres i el Casino Menestral Figuerenc tenen davant seu un repte majúscul, però "apassionant", segons es desprèn de les declaracions de les dues parts. Una situació que es deriva de dimecres passat, quan la Junta de Govern, un cop superat el tràmit de la Comissió Informativa municipal, va aprovar el projecte actualitzat de rehabilitació interior i divisió en fases del Casino Menestral, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució de 5.472.319,91 euros.
Un cop hagi estat aprovat definitivament, l’Ajuntament podrà avançar en la licitació de les obres de la primera fase del projecte, tal com es va acordar en el conveni que va signar amb el Casino Menestral quan es va fer efectiva la cessió de la propietat de l’edifici a l’estament municipal. El Govern de Jordi Masquef ja havia reservat una partida pressupostària de 500.000 euros en el pressupost del 2026. Tant la Generalitat com l’Estat espanyol han mostrat la seva predisposició a participar en les obres de rehabilitació. Fins ara, l’Ajuntament ja s’ha compromès a aportar-hi en conjunt uns dos milions d’euros i la Diputació de Girona, 625.000 més. Falta conèixer l’aportació de les altres administracions.
"Haurem de gestionar dues seus durant un temps"
La presidenta del Casino Menestral, Violeta Llueca, no pot amagar la satisfacció que sent pel ritme que porta el projecte de recuperació de l’edifici: "Percebo clarament que es comença a obrir la porta del retorn cap a la seu històrica de l’entitat. Ho vivim com un fet real, i ens estem organitzant internament per poder organitzar correctament. Haurem de treballar i pensar bé com gestionar dues seus durant un temps".
Llueca agraeix "l’esforç de l’alcalde Jordi Masquef i de tothom qui hi ha participat" i diu que "l’Ajuntament ha fet tot el que estava a la seva mà respectant al màxim el nostre funcionament. Nosaltres hem continuat fent cultura sense parar malgrat el lloc on estiguéssim". L’arquitecte municipal Joan Falgueras també agraeix "l’esforç de tot l’equip dels serveis tècnics municipals i de l’equip redactor inicial, amb Lluís Gratacós al capdavant. L’actualització del projecte ens fa pensar que el Menestral serà un equipament polivalent molt potent".
Una feina d'equip amb ganes de fer ciutat
El projecte actualitzat ha estat redactat per l’equip encapçalat per l’arquitecte municipal Joan Falgueras, l’arquitecte Salvador Tarradas i l’enginyer Gabriel Sanvicens amb el suport de tot l’equip dels Serveis Tècnics Municipals. La feina essencial ha consistit a actualitzar a la normativa vigent i a les noves necessitats detectades, l’anterior pla de rehabilitació. Els treballs han tingut la col·laboració externa dels arquitectes Lluís Gratacós i Eugènia Poch, i de l’enginyer Josep Ramis. Lluís Gratacós, juntament amb Dolors Llorà, van ser els autors el projecte inicial de rehabilitació de l’edifici iniciat pel Menestral.
La preparació d’aquest projecte ha comptat, també, amb la participació de la junta del Casino Menestral, representada per la seva presidenta, Violeta Llueca, i el secretari Josep Maria Cortada. En el cas de la corporació municipal, davant de la complexitat del tema, els tràmits han estat seguits en tot moment per la secretària Alícia Vila. També hi ha estat implicada l'exalcaldessa Marta Felip, amb una llarga experiència com a secretària municipal en diverses corporacions.
El projecte està pensat en dues fases, amb el retorn de l’Escola de Música com a primer objectiu. La primera fase inclou la reforma i la rehabilitació del nucli central d’accessos, i la formació de l’escola de música; i la segona fase, la reforma i rehabilitació de l’espai destinat a sala de teatre i de la biblioteca, Atenea i aules.
Un 2025 clau
Tot plegat és el resultat d’un any 2025 que ha estat clau per al desenllaç de l’atzarosa darrera dècada d’aquest històric edifici construït entre 1906 i 1933. La junta del Casino va iniciar els treballs de rehabilitació l’any 2004. Després d’una aturada posterior, es van reprendre el 2010 i quatre anys més tard s’havien acabat els treballs de l’estructura, la coberta, les façanes i els tancaments, però l’entitat no va poder afrontar el repte dels acabaments interiors.
Des d’un primer moment, l’alcalde Jordi Masquef va considerar com a "prioritari" desencallar l’obra del Menestral, cercant la complicitat d’altres administracions per a trobar el finançament que ha de permetre acabar les obres. "Aquest és un projecte de ciutat i de país, per la rellevància de l’edifici i la institució", afirma l’alcalde. L’escull principal es va resoldre el 4 de febrer d’enguany, quan l’assemblea general extraordinària del Casino va acceptar cedir la propietat de l’edifici a l’Ajuntament a canvi de mantenir-ne l’ús. El ple municipal va acceptar la donació en la sessió ordinària del 3 abril.
Posteriorment, es va celebrar un acte solemne davant de la façana del carrer Ample, amb la presència de la corporació municipal, els exalcaldes de la ciutat, el president de la Diputació de Girona, la junta del Casino Menestral i el president de la Federació d’Ateneus de Catalunya.
La presidenta del Casino Menestral, Violeta Llueca, no pot amagar la satisfacció que sent pel ritme que porta el projecte de recuperació de l’edifici: "Percebo clarament que es comença a obrir la porta del retorn cap a la seu històrica de l’entitat. Ho vivim com un fet real, i ens estem organitzant internament per poder organitzar correctament. Haurem de treballar i pensar bé com gestionar dues seus durant un temps". Llueca agraeix "l’esforç de l’alcalde Jordi Masquef i de tothom qui hi ha participat" i diu que "l’Ajuntament ha fet tot el que estava a la seva mà respectant al màxim el nostre funcionament. Nosaltres hem continuat fent cultura sense parar malgrat el lloc on estiguéssim". L’arquitecte municipal Joan Falgueras també agraeix "l’esforç de tot l’equip dels serveis tècnics municipals i de l’equip redactor inicial, amb Lluís Gratacós al capdavant. L’actualització del projecte ens fa pensar que el Menestral serà un equipament polivalent molt potent".
Subscriu-te per seguir llegint
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- Peralada prepara un retorn Khalid per al davanter català de moda
- Avís per crescudes sobtades de rius i rieres a l'Alt Empordà
- Desallotjen 'en calent' un immoble ocupat del carrer Nou de Figueres
- La pluja deixa més de 140 litres en alguns punts de l'Alt Empordà
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”