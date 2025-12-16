Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Figueres instal·la la pista sintètica de gel en una cèntrica plaça per Nadal

El Recinte Firal acull un parc d'atraccions entre el 19 de desembre i el 4 de gener

La cèntrica plaça de l'Escorxador acollirà la pista de gel

La cèntrica plaça de l'Escorxador acollirà la pista de gel / Conxi Molons

Santi Coll

Figueres

Figueres

Finalment, la pista de gel sintètica que forma part del programa d’activitats de Nadal de l’Ajuntament de Figueres, s’instal·larà a la plaça de l’Escorxador. L’equipament lúdic estarà obert al públic entre el 24 i el 31 de desembre, en horaris de matí i tarda. És per aquest motiu que enguany no s'ha col·locat cap decoració lluminosa a la plaça, on hi ha l'Oficina de Turisme i la sala d'exposicions que actualment acull una mostra fotogràfica de Jordi Puig. En anteriors campanyes nadalenques, en aquest espai hi havia hagut boles i estels lluminosos que havien fet fortuna com a escenari fotogràfic.

Anys enrere, Figueres havia arribat a gaudir d'una pista de gel de grans dimensions i amb pendent a la Rambla, en una acció promocional conjunta de l'Ajuntament i l'associació Comerç Figueres.

Parc d'atraccions

El programa nadalenc també inclou la presència del parc d’atraccions al Recinte Firal. Aquest tindrà una durada més llarga, entre el 19 de desembre i el 4 de gener. Obrirà cada dia, a partir de les cinc de la tarda. El Mercat de Nadal de la Rambla continua obert amb parades de productes alimentaris i de decoració.

