Figueres instal·la la pista sintètica de gel en una cèntrica plaça per Nadal
El Recinte Firal acull un parc d'atraccions entre el 19 de desembre i el 4 de gener
Finalment, la pista de gel sintètica que forma part del programa d’activitats de Nadal de l’Ajuntament de Figueres, s’instal·larà a la plaça de l’Escorxador. L’equipament lúdic estarà obert al públic entre el 24 i el 31 de desembre, en horaris de matí i tarda. És per aquest motiu que enguany no s'ha col·locat cap decoració lluminosa a la plaça, on hi ha l'Oficina de Turisme i la sala d'exposicions que actualment acull una mostra fotogràfica de Jordi Puig. En anteriors campanyes nadalenques, en aquest espai hi havia hagut boles i estels lluminosos que havien fet fortuna com a escenari fotogràfic.
Anys enrere, Figueres havia arribat a gaudir d'una pista de gel de grans dimensions i amb pendent a la Rambla, en una acció promocional conjunta de l'Ajuntament i l'associació Comerç Figueres.
Parc d'atraccions
El programa nadalenc també inclou la presència del parc d’atraccions al Recinte Firal. Aquest tindrà una durada més llarga, entre el 19 de desembre i el 4 de gener. Obrirà cada dia, a partir de les cinc de la tarda. El Mercat de Nadal de la Rambla continua obert amb parades de productes alimentaris i de decoració.
