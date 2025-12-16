Tribunals
Condemnen a 5 anys de presó un home per intentar matar-ne un altre d'una ganivetada al mig d'un carrer de Figueres
L'acusat ha reconegut els fets i la fiscalia i la defensa han pactat la pena
Gerard Vilà
La secció tercera de l'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó un home per intentar matar-ne un altre d'una ganivetada al mig d'un carrer de Figueres. Els fets es van produir la matinada del 18 de febrer del 2023 quan el condemnat es va trobar la víctima i un altre jove. Després d'una conversa, va treure's l'arma del d'uns vuit centímetres de fulla del pantaló, mentre els amenaçava de mort. Va ser aleshores quan la víctima li va propinar una empenta per defensar-se i l'agressor va clavar-li una ganivetada a l'abdomen que la va deixar malferida. Arran de l'agressió, la víctima va necessitar que l'operessin per salvar-li la vida. L'acusat ha reconegut els fets i ha quedat condemnat després d'un pacte entre la fiscalia i la defensa.
L'escrit d'acusació de la fiscal assenyala que el condemnat, Jonathan Moisés Martí, la víctima i l'altre jove que anava amb ella es coneixien anteriorment. El ministeri públic assenyala que es van trobar pels volts de la una de la matinada del 18 de febrer al carrer Forn Baix, situat al centre de la capital alt-empordanesa. Després d'una breu conversa, l'acusat va amenaçar de mort la víctima i li va propinar una ganivetada a l'abdomen, després que aquesta s'hagués intentat defensar amb una empenta.
L'agressió va deixar malferida la víctima que va sagnar de manera abundant i va necessitar una intervenció quirúrgica per evitar morir. Arran d'això, va haver d'estar ingressada quatre dies a l'hospital i en total va necessitar un mes per recuperar-se plenament de les ferides.
L'acusat ha reconegut els fets
En la vista que s'ha celebrat aquest dimarts, l'acusat ha reconegut els fets i ha acceptat la pena de 5 anys de presó i la indemnització de 2.280 euros a la víctima. Inicialment, la fiscalia sol·licitava 9 anys de pena, però ha acabat arribant a un pacte amb la defensa per rebaixar-la a 5, a canvi del reconeixement dels fets per part del ja condemnat.
A més, la pena inclou també una mesura de llibertat vigilada de vuit anys un cop l'acusat hagi complert la pena de presó. A més, l'home no es podrà acostar a la víctima que ara mateix es troba fora de país i no ha acudit al judici.
En el seu escrit, el ministeri públic reconeix que el processat és consumidor habitual de drogues, si bé no presentava cap alteració de les seves capacitats cognitives ni intel·lectuals.
Un cop reconeguts els fets, el tribunal ha signat la sentència que és ferma i no es pot recórrer. Cal tenir en compte que l'acusat fa 1 any i 10 mesos que està en presó provisional, un temps que se li restarà de la pena a la qual se l'ha condemnat.
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- La pluja deixa més de 140 litres en alguns punts de l'Alt Empordà
- Ikea obre la seva primera botiga a Girona el 21 de gener
- Peralada prepara un retorn Khalid per al davanter català de moda
- Avís per crescudes sobtades de rius i rieres a l'Alt Empordà
- Desallotjen 'en calent' un immoble ocupat del carrer Nou de Figueres