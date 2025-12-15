Urbanisme
Reobert el tram del passeig de la Pujada del Castell de Figueres entre la Torre Galatea i la Llar Els Pins
Les obres han consistit en millorar i ampliar voreres, ampliar la zona d’arbrat i soterrar cablejat, entre altres
Aquest cap de setmana s'ha reobert el trànsit del tram de la Pujada del Castell de Figueres que hi ha entre la plaça de la Tramuntana, davant de la Torre Galatea, al Teatre Museu Dalí, i la Llar d’infants municipal els Pins. Les obres de millora urbana i d’accessibilitat d'aquest tram de la Pujada del Castell es van iniciar entre el setembre i l'octubre passat i han consistit en millorar i ampliar voreres, ampliar la zona d’arbrat i soterrar cablejat, entre altres. Amb la finalització d'aquest tram d'obres, s'han recuperat una vintena de places d'aparcament gratuït.
D'altra banda, entre l’encreuament del carrer Glòria Compte (Llar els Pins) fins a dalt del Castell de Sant Ferran actualment s'hi estan fent treballs amb la previsió que estiguin finalitzats al febrer de 2026.
Amb vehicle, ja es pot transitar entre plaça de la Tramuntana i l’Avinguda Salvador Dalí (Edifici Talaia) fins a la Llar els Pins. Un cop arribat a la llar d'infants, s'ha de desviar a l'esquerra pel C/ Glòria Compte. Des de fa unes setmanes, per accedir amb vehicle al Castell de Sant Ferran cal passar pel carrer Joaquim Cusí, carrer Marià Pujulà, Park Sol i esplanada del Castell. Per accedir a peu, durant els mesos d’obres, l’accés és obert per a vianants per arribar fins al Castell de Sant Ferran per la Pujada del Castell. Els treballs d'aquest tram tenen un cost de 461.908,86 euros; el 62,8% dels quals finançats pels fons Next Generation.
L'altre tram, abans de l'abril de 2026
La Pujada del Castell és un eix que vertebra un itinerari de vianants molt utilitzat per ciutadans i turistes, que uneix el Teatre-Museu Dalí amb el Castell de Sant Ferran, passant per la Llar d’infants municipal Els Pins, per l’accés lateral a la zona esportiva i a l’Hospital. El maig de l’any passat van finalitzar les obres d’adequació semafòrica de la cruïlla entre la Pujada del Castell i l’Avinguda Salvador Dalí (N-IIa), que han permès la millora de l’itinerari i l’accessibilitat.
Aquesta millora de la connectivitat verda de la Pujada del Castell es complementarà amb la primera part d’aquest tram –des de la Rambla fins a la Torre Galatea-, que es van iniciar a finals de març passat i és previst que finalitzin abans de l'abril de l’any que ve.
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- Els inicis a la docència: de 'sense papers' a funcionari
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Les imatges de la granja de Can Magret de Peralada
- A la sessió del programa Orienta de Figueres, la majoria d'assistents eren immigrants i es va deixar de banda el català