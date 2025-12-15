Suport emocional
Aroha Cortés parla del dol per Nadal a Figueres: “No entén de calendaris ni d’obligacions socials”
El Cercle Sport acull el dia 16 de desembre la xerrada “És Nadal i a casa hi ha una cadira buida”
Les cadires buides, el record dels qui ja no hi són i la pressió social poden fer feixugues unes dates pensades per compartir, assenyala l'experta en dol
El Nadal, per a moltes persones en procés de dol, pot ser especialment difícil. Les cadires buides, el record dels qui ja no hi són i la pressió social per estar bé poden fer encara més feixugues unes dates pensades per compartir.
Amb l’objectiu d’oferir suport emocional, Figueres acull una xerrada gratuïta amb eines pràctiques per afrontar el dol durant aquestes festes, a càrrec de anirà a càrrec de la psicòloga Aroha Cortés, especialista en dol, trauma i suïcidi, de l’associació Tramuntana Després del Suïcidi.
Al Cercle Sport
El dia 16 a les 19.00 hores, el Cercle Sport de Figueres acull una activitat interactiva gratuïta pensada per a aquelles persones que viuen aquestes dates amb absències doloroses. La xerrada, sota el títol "És Nadal i a casa hi ha una cadira buida", pretén oferir eines i un espai d’escolta activa.
Oferir eines i comprensió
"Ens trobem que arriba Nadal i hi ha persones que estan en ple procés de dol, sigui per una pèrdua recent o per un dolor cronificat. I arriba Nadal… i ara què?', planteja Cortés. L’objectiu de la sessió és oferir eines, comprensió i estratègies concretes per fer front a aquestes festes sense caure en l’autoexigència ni la culpa. La sessió pretén trencar el tabú del dol, especialment en una època que sovint exigeix felicitat. "La societat sembla que ens digui que ja hem d’estar bé, però el dolor no entén de calendaris", afegeix la terapeuta.
Cortés proposa amb vista a aquestes festes de Nadal tenir un pla A, un pla B i un pla C per evitar la frustració. "El dolor no és una malaltia, però sí un procés actiu. Cal escoltar què necessito en cada moment. Si jo em proposo fer una cosa i després no puc, em frustro. Per això calen alternatives".
El pla A pot ser seguir la tradició familiar de sempre, el pla B potser implica una celebració més reduïda amb els més propers, i el pla C pot ser, simplement, quedar-se a casa amb una manta i una pel·lícula. "I això també està bé. No cal forçar-se. El dol no entén de calendaris ni d’obligacions socials".
La psicòloga destaca que el dol també afecta els infants. "Els nens entenen, no són aliens al procés de dol. Tenen el seu propi ritme i han de poder participar en els rituals, també per Nadal". Fer-los partícips ajuda a integrar la pèrdua com a part del procés familiar. També subratlla que qualsevol pèrdua és vàlida i el procés és el mateix en aquestes festes: "El dol no és només per familiars. Pot ser per una amistat, un company de feina o d’escola. I també és legítim. Cadascú té dret a viure el seu dol com necessita, sense judicis".
Espai d’escolta activa
La sessió també obrirà un espai per reflexionar sobre com volem viure aquestes dates, com recordar la persona estimada i què necessitem o no necessitem aquest any. "Cada persona i cada família pot trobar el seu propi camí, però cal poder-ho parlar i escoltar-se". Amb aquest acte, Figueres vol oferir un espai pròxim i accessible a totes aquelles persones que viuen Nadal amb tristesa, pèrdues o silenci. La sessió obrirà un espai segur per parlar del dol i oferirà eines pràctiques perquè cadascú pugui adaptar les festes a la seva situació emocional, remarca Cortés.
