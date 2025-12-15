Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Galeria D'ARTesania: creativitat, ànima i ofici fet a mà a Figueres

«Aquest Nadal sigues conscient, menja bo, compra amb seny, regala amb estima i escull artesania!»

La Galaria D'ARTesania a Figueres.

Redacció

Figueres

La Galeria D'ARTesania, en el nom hi ha la cosa. Una botiga on el que es fa a mà, artesà, fet amb ànima pren forma al centre de Figueres. Una botiga petita, portada per dues de les més de trenta artesanes que hi exposen. Hi trobareu: productes de roba, complements, joieria, productes per nadons, bolsos, treballs de ganxet, flors seques, pelleteria, papiroflèxia, decoració en fusta i ferro, ceràmica, vitralleria, art il·lustratiu en molts formats que no et deixen indiferent. Quan entres a la Galeria el color, la creativitat, l’originalitat, la qualitat dels objectes és ben palpable. Una botiga que dona veu a l’artesania.

La Galeria d’Artesania, està situdada a la Pujada del Castell, 5 de Figueres. Trobareu tota la informació al seu Instagram @lagaleria.figueres.

