Figueres
Figueres obté el llum verd del tribunal Català de Contractes per a adjudicar el servei de neteja
Ha desestimat el recurs de l’empresa GBI Paprec i obre la porta a posar en marxar, en els pròxims mesos, la renovació pendent des de 2016
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimat el recurs que havia presentat l’empresa GBI Paprec contra l’adjudicació del nou servei de neteja i recollida d’escombraries, per part de l’Ajuntament de Figueres, a la unió temporal d’empreses Fomento de Construcciones y Contratas-AREMA. Segons la informació facilitada per l’Ajuntament, "el recurs ha estat desestimat i, per aquest motiu, s’ha aixecat la suspensió de l’adjudicació del contracte, que es preveu formalitzarar a les setmanes vinents". D’aquesta manera, el consistori obté el llum verd per tirar endavant el nou servei, adjudicat per 38.760.889 euros a FCC-AREMA.
Aprovat amb àmplia majoria
El ple de l’Ajuntament va aprovar, l’agost passat, amb una àmplia majoria de vint dels vint-i-un vots possibles (només va votar-hi en contra la CUP), el contracte de recollida i transport de residus sòlids urbans i la gestió de la deixalleria municipal. El ple va donar llum verda a un expedient que va licitar una concessió de vuit anys de durada, amb un cost anual de 4.587.047 i 626.460 euros, respectivament. La gestió de la deixalleria es va adjudicar a l’empresa castellonina Sersall. El nou contracte amb FCC-AREMA es podria posar en marxa durant el primer semestre del 2026.
Novetats del nou servei
Entre les novetats destacades del nou servei, hi haurà la renovació de tots els contenidors, més d’un miler, que seran metàl·lics, més moderns i de càrrega bilateral, la qual cosa permetrà reduir l’espai d’ocupació de la via pública. Desapareixeran els contenidors soterrats i a cada àrea es recolliran cinc fraccions: orgànica, resta, vidre, envasos i paper i cartró. També s’iniciarà una prova pilot per a la recollida d’olis vegetals i es renovarà tota la maquinària. Pel que fa al personal, les empreses contractades en els dos lots havien d’assumir la plantilla dels dos serveis, un fet que ja va complir Sersall.
L’actual contracte amb Figueres Ecoserveis es va signar el 2001, tenia una durada de 15 anys (fins al 2016), però per diferents motius s’ha anat prorrogant fins ara. El 2019 es va adjudicar el nou servei a Romero Polo Valoriza, però el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va estimar els recursos de dues empreses que van recórrer contra l’adjudicació.
Tres vagues
La gestió per a la nova adjudicació del servei de recollida d’escombraries i neteja ha generat tres vagues destacades entre 2016 i 2023 per part dels treballadors afiliats als sindicats CCOO i CO.BAS. La de 2016 va durar cinc dies i es va acabar a les portes del dia de Nadal d’aquell any. El 2020, en plena pandèmia, n’hi va haver una altra de quatre dies que va ser molt criticada des de tots els sectors socials. La de 2023 va coincidir amb la Santa Creu, en plena campanya electoral per a les municipals.
