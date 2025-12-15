Nadal 2025/26
Figueres obre les inscripcions obertes per l'Escola de Patges per aprendre teatre per la Cavalcada de Reis
Es realitzarà a l’Aula de Teatre en quatre sessions que es duran a terme els dies 29, 30, 31 de desembre i 2 de gener
Enguany també torna el tradicional concurs de fanalets i el Campament Reial, recuperat després de dos anys
Figueres celebrarà una nova edició de l'Escola de Patges després de l'èxit dels darrers dos anys. L'activitat, impulsada per l’Ajuntament de Figueres i l’Aula de Teatre, està pensada per a joves de 12 a 15 anys i consisteix a aprendre teatre amb l'objectiu final de poder participar en la Cavalcada de Reis. Es realitza a l’Aula de Teatre, situada al Teatre Municipal El Jardí, i són quatre sessions que es duen a terme els dies 29, 30, 31 de desembre i 2 de gener de 9 a 13 hores, a més de la Cavalcada (dia 5 de 16 a 21 hores). Les inscripcions es poden fer clicant aquí i al telèfon 633 418 610.
D'altra banda, el 2 i el 3 de gener, de 17.30 a 20 hores, torna el Campament Reial a la plaça de l’Església i que substitueix el Carter Reial que fa un any va visitar de manera itinerant els barris de la ciutat. El Campament Reial, que es recupera dos anys després, permet que els infants de Figueres puguin lliurar personalment la seva carta a un emissari de Ses Majestats els Reis d’Orient.
Nova edició del centenari concurs de fanalets
El mateix 5 de gener hi haurà el tradicional concurs de fanalets, que es va iniciar el 1921. Va destinat a nens i nenes d’I1 fins a 6è de primària. Per participar-hi, cal haver-s’hi inscrit prèviament. La inscripció és gratuïta i es podrà fer des del 16 de desembre fins al 2 de gener a l’Oficina de Turisme per correu electrònic turisme@figueres.org, telèfon 972 503 155 o presencialment (plaça de l’Escorxador).
El concurs de fanalets es divideix en dues fases, el 5 de gener al Teatre Municipal El Jardí: a les 11.30 hores es presenten els treballs davant el jurat i a les 16.30 h es proclamen els guanyadors amb la presència de Ses Majestats els Reis d’Orient.
