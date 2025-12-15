Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Violència trenAccident N-IIPel·lícula El BulliPescadorsPlans cap de setmana
instagramlinkedin

Successos

Desallotjen "en calent" un immoble ocupat del carrer Nou de Figueres

Dos ocupes havien accedit a la propietat poc abans i la Guàrdia Urbana els va instar a abandonar-la

Els fets van ocórrer la nit de dissabte a diumenge

L'edifici desallotjat.

L'edifici desallotjat. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha aturat un nou intent d’ocupació al carrer Nou, 95, després de rebre l’avís d’un veí. Els fets van ocórrer la nit de dissabte a diumenge.

Els dos ocupants ja havien accedit a l’interior de l’immoble. Se’ls va instar a abandonar-lo, es va precintar la porta i es va localitzar el propietari.

Protocol davant d'ocupacions

Cal recordar que aquest desnonament s'ha pogut executar gràcies al nou Protocol davant d’ocupacions, que va ser formalitzat a partir d'un decret d'alcaldia del 18 de setembre i ha estat el resultat de la implicació municipal en la lluita contra les ocupacions il·legals. La instrucció estableix els procediments que s'han de seguir per actuar de manera "ràpida i efectiva". El text s'ha redactat a partir dels acords assolits pels magistrats de l'Audiència de Girona, que van unificar els criteris per facilitar i agilitzar el desallotjament d'habitatges acabats d'ocupar.

D'altra banda, l'Ajuntament de Figueres crearà una Oficina Antiocupacions per informar i acompanyar els veïns afectatsEl nou organisme buscarà els propietaris perquè posin una denúncia. El propòsit és intentar prevenir les ocupacions il·legals i, a la vegada, facilitar que es pugui actuar en les primeres hores.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
  2. Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
  3. Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
  4. Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
  5. Els inicis a la docència: de 'sense papers' a funcionari
  6. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  7. Les imatges de la granja de Can Magret de Peralada
  8. A la sessió del programa Orienta de Figueres, la majoria d'assistents eren immigrants i es va deixar de banda el català

Desallotjen "en calent" un immoble ocupat del carrer Nou de Figueres

Desallotjen "en calent" un immoble ocupat del carrer Nou de Figueres

Ikea obre la seva primera botiga a Girona el 21 de gener

Ikea obre la seva primera botiga a Girona el 21 de gener

Els millors 'best-sellers' per regalar aquest Nadal

Els millors 'best-sellers' per regalar aquest Nadal

Figueres obre les inscripcions obertes per l'Escola de Patges per aprendre teatre per la Cavalcada de Reis

Figueres obre les inscripcions obertes per l'Escola de Patges per aprendre teatre per la Cavalcada de Reis

Reobert el tram del passeig de la Pujada del Castell de Figueres entre la Torre Galatea i la Llar Els Pins

Reobert el tram del passeig de la Pujada del Castell de Figueres entre la Torre Galatea i la Llar Els Pins

Així és la copaternitat: ets pare amb un (nou) "amic" i comparteixes la criança

Així és la copaternitat: ets pare amb un (nou) "amic" i comparteixes la criança

Empresa familiar de l'Alt Empordà selecciona auxiliar administratiu/va

Empresa familiar de l'Alt Empordà selecciona auxiliar administratiu/va

El parc natural de Cap de Creus fa pedagogia amb nàutiques i navegants d'Empuriabrava

El parc natural de Cap de Creus fa pedagogia amb nàutiques i navegants d'Empuriabrava
Tracking Pixel Contents