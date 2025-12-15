Successos
Desallotjen "en calent" un immoble ocupat del carrer Nou de Figueres
Dos ocupes havien accedit a la propietat poc abans i la Guàrdia Urbana els va instar a abandonar-la
Els fets van ocórrer la nit de dissabte a diumenge
La Guàrdia Urbana de Figueres ha aturat un nou intent d’ocupació al carrer Nou, 95, després de rebre l’avís d’un veí. Els fets van ocórrer la nit de dissabte a diumenge.
Els dos ocupants ja havien accedit a l’interior de l’immoble. Se’ls va instar a abandonar-lo, es va precintar la porta i es va localitzar el propietari.
Protocol davant d'ocupacions
Cal recordar que aquest desnonament s'ha pogut executar gràcies al nou Protocol davant d’ocupacions, que va ser formalitzat a partir d'un decret d'alcaldia del 18 de setembre i ha estat el resultat de la implicació municipal en la lluita contra les ocupacions il·legals. La instrucció estableix els procediments que s'han de seguir per actuar de manera "ràpida i efectiva". El text s'ha redactat a partir dels acords assolits pels magistrats de l'Audiència de Girona, que van unificar els criteris per facilitar i agilitzar el desallotjament d'habitatges acabats d'ocupar.
D'altra banda, l'Ajuntament de Figueres crearà una Oficina Antiocupacions per informar i acompanyar els veïns afectats. El nou organisme buscarà els propietaris perquè posin una denúncia. El propòsit és intentar prevenir les ocupacions il·legals i, a la vegada, facilitar que es pugui actuar en les primeres hores.
