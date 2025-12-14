Detenen sis membres d'un grup especialitzat en robatoris en àrees de servei a l'Alt Empordà i el Gironès
Els arrestats van assaltar dos camioners i van sostreure palets de caixes de cafè
ACN
Els Mossos van detenir entre el 3 i el 10 de desembre sis homes a Badalona, Santa Coloma de Gramenet i al Vendrell com a presumptes autors de dos robatoris amb violència i intimidació i pertinença a grup criminal. Els arrestats tenen entre 22 i 53 anys. Els fets es remunten al febrer d'enguany, quan els agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Figueres van tenir coneixement de dos robatoris amb violència ocorreguts els dies 20 i 21 d'aquell mes. En els dos casos, els homes havien assaltat un camioner en una àrea de servei i s'havien endut el que duien al remolc, palets de caixes de cafè.
Concretament, la matinada del 20, un camioner, que estava descansant al costat d'una benzinera de la població de Llers, va ser abordat per uns individus que el van amenaçar amb una arma blanca i el van obligar a obrir el remolc, per acabar sostraient-li tres palets de caixes de cafè.
L'endemà va ser assaltat un segon camioner, mentre descansava durant la nit en un aparcament de l'N-II, a Aiguaviva. Cap a dos quarts de sis de la matinada, dos homes van intimidar el camioner i mentre el vigilaven, altres lladres li sostreien la càrrega del remolc. En total, li van sostreure vuit palets de cafè.
Els Mossos van obrir una investigació per tal d'identificar els autors. Després de les primeres indagacions van observar que els dos robatoris haurien estat consumats pels mateixos autors, atès que es va poder identificar els tres vehicles utilitzats pels autors, essent aquests els mateixos en ambdós robatoris.
En el transcurs de la investigació es va observar que es tractava d'un grup criminal que estava especialitzat a cometre robatoris als remolcs de camions en les àrees de servei i que no dubtaven a fer ús de la violència necessària en cas de ser sorpresos pels camioners que dormien a les cabines.
Els investigadors van poder acreditar la participació de fins a nou persones en els robatoris investigats. Durant la investigació, van observar que es tractava d'un grup amb una clara jerarquia i repartiment de funcions.
Finalment, els dies 3, 4, 5 i 10 de desembre es va portar a terme un dispositiu, que va permetre detenir a sis dels investigats identificats prèviament. Els arrestats tenen múltiples antecedents i van passar a disposició del jutjat d'instrucció número 3 de Figueres.
Els Mossos no donen la investigació per tancada i no descarten noves detencions en relació amb els fets.
