Reciclatge
Les autòpsies de residus a Figueres i altres municipis gironins conclouen que més del 85% del rebuig “no hi hauria de ser”
Les fraccions “més problemàtiques” són l'orgànica i el plàstic i detecten malbaratament alimentari
Vuit municipis de les comarques gironines, entre els quals Figueres, han acollit al llarg del novembre les anomenades autòpsies de residus, una iniciativa impulsada per la Diputació de Girona per avaluar la qualitat de la separació i detectar oportunitats de prevenció. En total, han analitzat 356,36 quilos de deixalles i els resultats evidencien mancances a l'hora de separar la brossa en tots els sistemes de recollida, siguin contenidors oberts, tancats o porta a porta. De mitjana, més de 85% dels residus de les bosses de rebuig no hi haurien de ser i la matèria orgànica i el malbaratament alimentari són les fraccions més abundants en pes en quasi tots els municipis, amb un 51% del total analitzat. El projecte també ha registrat un abús d'envasos d'un sol ús.
La iniciativa s'ha desplegat a Sant Joan de les Abadesses , Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de Guíxols, la Vall d'en Bas, Figueres, Girona, Llívia i Cornellà del Terri.
En total, han analitzat 356,36 quilos de residus i els resultats evidencien que les mancances són comunes amb independència dels sistemes de recollida (contenidors oberts, tancats o porta a porta) i que cal reforçar les polítiques i accions de prevenció, la promoció d'alternatives reutilitzables, la lluita contra el malbaratament alimentari i l'ampliació de les iniciatives municipals de reutilització i reparació.
De mitjana, més del 85% dels residus de les bosses de rebuig no hi haurien de ser. En alguns dels municipis on han fet les autòpsies, més de la meitat del rebuig són productes d'un sol ús d'higiene personal com tovalloletes, bolquers o compreses, que es poden evitar amb alternatives reutilitzables.
La matèria orgànica i el malbaratament alimentari són les fraccions més abundants en pes a gairebé tots els municipis i representa el 51% del total analitzat.
A més, els envasos d'un sol ús, sobretot de plàstic, representen el 37% del volum de residus analitzats. Hi ha detectat sobretot envasos d'alimentació, begudes, bosses, films i altres embolcalls que són evitables amb la compra d'alimentació i productes de consum habitual a granel i amb envasos reutilitzables.
Les autòpsies també han identificat productes que podrien haver-se reutilitzat o reparat: roba, joguines, estris de cuina o petits electrodomèstics, posant de manifest que hi ha marge per fomentar la recuperació i la reutilització.
També han trobat blísters de medicaments a les deixalles de gairebé tots els municipis, que indiquen un desconeixement per part de la ciutadania del punt SIGRE com a canal de recollida.
Segons informa la Diputació de Girona en un comunicat, Sant Joan de les Abadesses és el municipi dels que han acollit la iniciativa que ha fet una separació més acurada de residus, seguit per Cornellà del Terri.
Les actuacions estan impulsades per la Diputació de Girona a proposta del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines (CILMA), i han comptat amb la dinamització de Rezero.
Canvi d'hàbits
En la majoria de casos, la mostra per fer l'autòpsia ha estat de vint bosses procedents de la fracció resta. La caracterització de residus es va fer al voltant d'una o dues taules on es van penjar diverses bosses transparents per separar, de forma visible, els diferents materials segons la tipologia i analitzar-ne els resultats.
La pràctica es va acompanyar del Joc de l'Autòpsia de Residus, una activitat educativa i familiar amb la qual petits i grans van aprendre maneres pràctiques de reduir residus a casa: com comprar a granel, utilitzar envasos reutilitzables o apostar per productes duradors i reparables.
Aquestes autòpsies aporten una fotografia real de què hi ha a les escombraries i posen de manifest que la clau per reduir residus està, sobretot, en els hàbits de consum i en l'elecció d'opcions reutilitzables.
Amb aquesta iniciativa, la Diputació de Girona vol promoure un canvi en els hàbits del dia a dia i impulsar una manera de consumir més conscient. L'objectiu és que els residus no siguin el final inevitable, sinó una oportunitat per repensar hàbits de compra i consum.
