Figueres
VÍDEO | Descobreix el projecte de reforma del Casino Menestral Figuerenc
Figueres fa el pas decisiu per a l'acabament de les obres del Casino Menestral
La Junta de Govern Local de Figueres va aprovar aquest passat dimecres el projecte de rehabilitació interior del Casino Menestral Figuerenc, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. Un pas indispensable per a la licitació de les obres, valorades en 5.472.319,91 euros. En aquest vídeo, l’actual presidenta del Casino, Violeta Llueca; l’alcalde, Jordi Masquef, i l’arquitecte municipal, Joan Falgueras, expliquen alguns dels detalls d’un projecte històric per a la ciutat.
