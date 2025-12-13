Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Violència trenAccident N-IIPel·lícula El BulliPescadorsPlans cap de setmana
instagramlinkedin

Figueres

VÍDEO | Descobreix el projecte de reforma del Casino Menestral Figuerenc

Figueres fa el pas decisiu per a l'acabament de les obres del Casino Menestral

Projecte de reforma del Casino Menestral Figuerenc

Projecte de reforma del Casino Menestral Figuerenc

Redacció

Redacció

Redacció

Figueres

La Junta de Govern Local de Figueres va aprovar aquest passat dimecres el projecte de rehabilitació interior del Casino Menestral Figuerenc, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. Un pas indispensable per a la licitació de les obres, valorades en 5.472.319,91 euros. En aquest vídeo, l’actual presidenta del Casino, Violeta Llueca; l’alcalde, Jordi Masquef, i l’arquitecte municipal, Joan Falgueras, expliquen alguns dels detalls d’un projecte històric per a la ciutat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents