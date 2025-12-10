Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
NO ET PERDIS CAP NOTÍCIA!
Segueix l'EMPORDÀ a Google Discover

Reoberta la circulació a la Rambla de Figueres un cop controlat l'incendi

Incendi en un pis de la Pujada del Castell de Figueres

El foc s'ha originat al primer pis del número 4 de la Pujada del Castell.

El foc s'ha originat al primer pis del número 4 de la Pujada del Castell. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Redacció

Els bombers continuen treballant a l'edifici de la Pujada del Castell de Figueres, però, un cop controlat el foc, la Guàrdia Urbana ja ha reobert la circulació per la Rambla.

L'incendi s'ha originat al primer pis del número 4 de la Pujada del Castell, on vivien tres infants i dos adults, que han pogut desallotjar-se pel seu propi peu. A més, els Bombers han ajudat a baixar una dona de 80 anys que es trobava a l'àtic.

VÍDEO | Incendi en un pis de la Pujada del Castell de Figueres

VÍDEO | Incendi en un pis de la Pujada del Castell de Figueres

Cristina Vilà Bartis

Finalment, el succés s'ha saldat amb set ferits: tres menors i quatre adults. Sis d'ells han estat evacuats a l'hospital de Figueres, segons el SEM, que ha activat quatre ambulàncies

L'edifici de la Pujada del Castell.

L'edifici de la Pujada del Castell. / Ajuntament de Figueres

TEMES

Tracking Pixel Contents