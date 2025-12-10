NO ET PERDIS CAP NOTÍCIA!
Reoberta la circulació a la Rambla de Figueres un cop controlat l'incendi
Incendi en un pis de la Pujada del Castell de Figueres
Els bombers continuen treballant a l'edifici de la Pujada del Castell de Figueres, però, un cop controlat el foc, la Guàrdia Urbana ja ha reobert la circulació per la Rambla.
L'incendi s'ha originat al primer pis del número 4 de la Pujada del Castell, on vivien tres infants i dos adults, que han pogut desallotjar-se pel seu propi peu. A més, els Bombers han ajudat a baixar una dona de 80 anys que es trobava a l'àtic.
Finalment, el succés s'ha saldat amb set ferits: tres menors i quatre adults. Sis d'ells han estat evacuats a l'hospital de Figueres, segons el SEM, que ha activat quatre ambulàncies
