L’escola Carme Guasch de Figueres superarà les dues dècades en barracons
Educació i l’Ajuntament han prorrogat el conveni de construcció del 2021 que no es va poder executar en l'anterior mandat municipal i tampoc en aquest, fins ara
El Departament d’Educació i Formació Professional ha donat llum verd a la pròrroga sol·licitada per l’Ajuntament de Figueres el passat mes d’octubre relativa al finançament del projecte de construcció de l’edifici definitiu de l’escola Carme Guasch i Darné. La Generalitat i la corporació municipal han actuat de mutu acord per a donar continuïtat al conveni signat entre les dues parts el 2021 i que caduca aquest 31 de desembre sense que s’hagi pogut executar l’obra.
El 25 de maig de 2021, durant el mandat de l’alcaldessa Agnès Lladó, es va signar el conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament de Figueres, per a l’execució de les obres de nova construcció de l’escola per un import màxim previst de 5.800.000 euros. D’aquesta quantitat, la Generalitat aportava el 90% de l’import d’adjudicació de les obres per un import màxim de 5.220.000 euros, distribuït en tres anualitats d’1.566.000 euros (2023) i 1.827.000 euros (2024 i 2025). Ja aleshores, el projecte estava afectat per un litigi judicial relacionat amb l’ordenament urbanístic dels terrenys, que encara no està resolt, la qual cosa ha impedit el normal desenvolupament del projecte constructiu. En el seu moment, l’Ajuntament va aprofitar el nou POUM de 2023 per a regularitzar el tema. Davant d’aquesta situació, el passat 25 d’octubre, l’Ajuntament es va adreçar a la Generalitat demanant una pròrroga del conveni davant la imminent caducitat, el 31 de desembre, de l’acord vigent. El departament d’Educació i Formació Professional ha acceptat la petició municipal proposant tres noves anualitats per al finançament de l’obra estipulades en 250.000 euros (2027) i 2.485.000 euros (2028 i 2029).
La mirada posada en el Turó Baix
La voluntat del Govern que ara encapçala Jordi Masquef és construir l’escola nova, però a causa del conflicte existent, no ha descartat que l’edifici que ha de reemplaçar els barracons existents des de 2006 s’acabi materialitzant en un altre espai de la ciutat. La zona del Turó Baix és la que s’ha referenciat amb més insistència, aquests darrers anys, per a resoldre la situació.
El grup municipal del PSC, actualment a l'oposició i que en l'anterior mandat formava part del Govern que no va poder tirar endavant el projecte, ha demanat a l'actual Govern de "prendre ràpidament les decisions que li pertoquen i que fa temps que esperem perquè l’inici de la construcció de la nova escola Carme Guasch sigui realitat ben aviat".
En el llarg historial d'aquest projecte també ha existit un altre factor que ha generat dubtes sobre la idoneïtat de l'emplaçament d'aquesta escola en el marc de l'equilibri del repartiment d'equipaments educatius a la ciutat, ja que es troba a mig camí de dos altres centres públics de Primària, com són el Joaquim Cusí i l'Amistat, situats a molt poca distància els uns dels altres.
L'any passat, en finalitzar el curs 2023-2024, la comunitat educativa de l'escola Carme Guasch i Darné va organitzar una celebració reivindicativa dels divuit anys de l'existència dels barracons, una situació precària reiteradament denunciada pel professorat i els familiars dels alumnes. L'acte va comptar amb l'assistència dels fills de l'escriptora figuerenca que dona nom al centre docent.
Aquesta pròrroga no és exclusiva de Figueres. El Govern de la Generalitat també ha aprovat les actualitzacions dels convenis entre el Departament d’Educació i Formació Professional i els ajuntaments de Balaguer, Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Parets del Vallès i Santa Oliva, amb l’objectiu de construir, ampliar i rehabilitar centres educatius situats a aquests municipis.
