Seguretat viària

Instal·len dues caixes radar en “punts negres” de Figueres

Els aparells “encara no han entrat en funcionament”, segons explica l'alcalde Jordi Masquef

Una de les noves caixes radars.

Una de les noves caixes radars. / @jordimasquef

Redacció

Redacció

Figueres

L’Ajuntament de Figueres ha instal·lat dues caixes radar en dos "punts negres" del trànsit de la ciutat. En concret, s’han col·locat a les entrades Nord —a la zona de l’Hiper— i Est —a la C-260, a l’altura de Vilatenim, segons ha explicat l’alcalde, Jordi Masquef, a través de les xarxes socials. Tot i això, el batlle ha precisat que els aparells "encara no han entrat en funcionament. Us informarem quan estiguin actius i us demanem que ens ajudeu a fer-ho arribar a tothom, així ningú podrà dir que no n’estava assabentat".

Les dues noves caixes radar se sumen a la ja existent a l’avinguda Salvador Dalí amb Pere III i tenen l’objectiu de reforçar la seguretat viària en tres punts "on s’han registrat accidents molt greus, inclús amb víctimes mortals", explica Masquef. En aquest sentit, l'alcalde recorda que aquests dispositius tenen un "efecte dissuassiu", ja que habitualment estan buits, encara que "puntualment pot haver-hi un radar". Es tracta, diu, d’una mesura similar a la que aplica el Servei Català de Trànsit.

Masquef subratlla també que, en cap cas, les caixes radar tenen un afany recaptatori. "La seguretat és la primera prioritat i és innegociable", afirma. A més, detalla que "els radars estaran perfectament senyalitzats amb un cartell de 'Velocitat controlada per radar', amb límit de 50 km/h".

Finalment, Masquef posa l’accent en la necessitat de reduir la sinistralitat a la ciutat. "No us podeu ni imaginar els molts accidents i atropellaments que hi ha a la ciutat per culpa de l’excés de velocitat", conclou.

