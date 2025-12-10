NO ET PERDIS CAP NOTÍCIA!
Successos
Incendi en un pis de la Pujada del Castell de Figueres
El foc ha obligat a tallar l’accés a la Rambla i a desallotjar cinc veïns de l’edifici
Un incendi declarat aquest dimecres a primera hora en un habitatge situat al primer pis del número 4 de la Pujada del Castell de Figueres ha obligat a tallar l’accés a la Rambla i a desallotjar cinc veïns de l’edifici. En total s'han atès sis persones per inhalació de fum.
Els Bombers de la Generalitat s’han desplaçat ràpidament fins al lloc i han procedit a extingir el foc i ventilar l’habitatge afectat. Paral·lelament, el SEM ha atès cinc persones per inhalació de fum, tot i que cap d’elles ha resultat ferida de gravetat.
Com a mesura preventiva, tots els veïns de l’edifici han estat desallotjats mentre s’assegurava l’estructura i s’extingien les flames. Les causes de l’incendi encara es desconeixen.
