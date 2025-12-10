Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Successos

Incendi en un pis de la Pujada del Castell de Figueres

El foc ha obligat a tallar l’accés a la Rambla i a desallotjar cinc veïns de l’edifici

Cristina Vilà Bartis

Redacció

Redacció

Figueres

Un incendi declarat aquest dimecres a primera hora en un habitatge situat al primer pis del número 4 de la Pujada del Castell de Figueres ha obligat a tallar l’accés a la Rambla i a desallotjar cinc veïns de l’edifici. En total s'han atès sis persones per inhalació de fum.

Els Bombers de la Generalitat s’han desplaçat ràpidament fins al lloc i han procedit a extingir el foc i ventilar l’habitatge afectat. Paral·lelament, el SEM ha atès cinc persones per inhalació de fum, tot i que cap d’elles ha resultat ferida de gravetat.

L’incendi en un pis de la Pujada del Castell de Figueres. / Ajuntament de Figueres

Com a mesura preventiva, tots els veïns de l’edifici han estat desallotjats mentre s’assegurava l’estructura i s’extingien les flames. Les causes de l’incendi encara es desconeixen.

