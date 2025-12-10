NO ET PERDIS CAP NOTÍCIA!
Foto denúncia d'un lector: "Incivisme i deixalles a la plaça Jaume I de Figueres"
Una imatge de Josep Pinsach
Ens escriu el lector Josep Pinsach, fent-nos arribar aquesta foto d’un banc de la plaça Jaume I de Figueres. "És habitual trobar-hi bosses i restes de menjar ràpid, tot i que hi ha papereres i contenidors a prop. Els establiments també haurien d’incentivar el civisme", denuncia.
