Educació
Figueres posa en marxa el programa Mentora per combatre l'abandonament escolar
S'implementa per primer cop a la ciutat gràcies a un conveni signat entre l'Ajuntament i la Fundació Bofill
En total hi participen 10 mentorats de 5 centres educatius de secundària de Figueres i 10 voluntaris d'entre 22 i 66 anys
La Sala de Plens de l'Ajuntament de Figueres va acollir, divendres passat, la jornada d'inici del Mentora, un programa de la Fundació Bofill que està pensat per fomentar la continuïtat educativa de l'alumnat en risc d'abandonament escolar prematur en l'etapa de la transició de l'ESO a la secundària superior gràcies a l'acompanyament de persones voluntàries i al treball en xarxa amb actors del territori.
L’Ajuntament de Figueres ha signat un conveni amb la Fundació Bofill per implementar el programa per primer cop a la ciutat. En total hi ha més de 25 punts Mentora per tot Catalunya i aquesta és la tercera edició del programa. En total hi ha 10 mentorats de 5 centres educatius de secundària de Figueres i 10 voluntaris d'entre 22 i 66 anys.
Es tracta d'emparellar alumnat de 3r i 4t d’ESO amb una persona mentora voluntària major d’edat amb qui fan sessions individuals setmanals d’1’5 hores de caràcter informal i personalitzat durant tot el curs escolars. En aquestes sessions es fan activitats i es promouen converses sobre les seves vocacions i aspiracions, que permetin als nois i noies informar-se, reflexionar i prendre decisions, alhora que poden posar en pràctica habilitats bàsiques per l’èxit educatiu (comunicació, resolució de problemes, organització, pensament crític…). Aquestes sessions es faran als tres centres cívics de la ciutat, a l'Oficina Jove i al Casal Cívic i Comunitari Figueres Alt Empordà. També s'organitzaran tres sortides grupals, amb els mentors i els mentorats al Museu de l'Empordà, el Museu del Joguet de Catalunya i a la Casa Natal de Salvador Dalí.
A Figueres, aquest curs hi participen 5 centres educatius: Institut Cendrassos, Institut Deulofeu, Institut Olivar Gran, Institut Escola Pous i Pagès i Escolàpies. Cada centre educatiu, mitjançant les seves orientadores, ha seleccionat dos estudiants per formar part del programa. Des del Servei d’Educació de l’Ajuntament s’ha seleccionat i format a persones de la ciutadania per fer de mentors i mentores dels estudiants seleccionats.
