Equipament municipal
Figueres fa el pas decisiu per a l'acabament de les obres del Casino Menestral
L'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte que ha de permetre reobrir l'equipament en dues fases amb una inversió de 5,4 milions d'euros
L’Ajuntament de Figueres ha superat dos nous tràmits decisius per a la represa de les obres i l’acabament de la rehabilitació de l’edifici del Casino Menestral Figuerenc. Aquest dimecres, la Comissió Informativa municipal, on hi són representats tots els grups polítics del Consistori, ha rebut tota la informació relacionada amb el projecte actualitzat de rehabilitació interior i divisió en fases del Casino, redactat pels Serveis Tècnics municipals, amb un pressupost d’execució de 5.472.319,91 euros. La proposta ha estat aprovada, posteriorment, per la Junta Govern Local.
Un cop hagi estat aprovat definitivament, l’Ajuntament podrà avançar en la licitació de les obres de la primera fase del projecte, tal com es va acordar en el conveni que va signar amb el Casino Menestral quan es va fer efectiva la cessió de la propietat de l’edifici a l’estament municipal. El Govern de Jordi Masquef ja havia reservat una partida pressupostària de 500.000 euros en el pressupost del 2026.
Equip liderat per Joan Falgueras
El projecte actualitzat ha estat redactat per l’equip encapçalat per l’arquitecte municipal Joan Falgueras, l’arquitecte Salvador Terradas i l’enginyer Gabriel Sanvicens amb el suport de tot l’equip dels Serveis Tècnics Municipals. La feina essencial ha consistit a actualitzar a la normativa vigent i a les noves necessitats detectades l’anterior pla de rehabilitació. Els treballs han tingut la col·laboració externa dels arquitectes Lluís Gratacós i Eugènia Poch, i de l’enginyer Josep Ramis. Lluís Gratacós, juntament amb Dolors Llorà, van ser els autors el projecte inicial de rehabilitació de l’edifici iniciat pel Menestral.
La preparació d’aquest projecte ha comptat, també, amb la participació de la junta del Casino Menestral, representada per la seva presidenta, Violeta Llueca, i el secretari Josep Maria Cortada. En el cas de la corporació municipal, davant de la complexitat del tema, els tràmits han estat seguits en tot moment per la secretària Alícia Vila.
Un any clau
Tot plegat és el resultat d’un any 2025 que ha estat clau per al desenllaç de l’atzarosa darrera dècada d’aquest històric edifici construït entre 1906 i 1933 seguint el projecte de Josep Bori Gensana. La junta del Casino va iniciar els treballs de rehabilitació l’any 2004. Després d’una aturada posterior, es van reprendre el 2010 i quatre anys més tard s’havien acabat els treballs de l’estructura, la coberta, les façanes i els tancaments, però l’entitat no va poder afrontar el repte dels acabaments interiors.
Des d’un primer moment, l’alcalde Jordi Masquef va considerar com a "prioritari" desencallar l’obra del Menestral, cercant la complicitat d’altres administracions per a trobar el finançament que ha de permetre acabar les obres. L’escull principal es va resoldre el 4 de febrer d’enguany, quan l’assemblea general extraordinària del Casino va acceptar cedir la propietat de l’edifici a l’Ajuntament a canvi de mantenir-ne l’ús.
El ple municipal va acceptar la donació en la sessió ordinària del 3 abril. Posteriorment, es va celebrar un acte solemne davant de la façana del carrer Ample, amb la presència de la corporació municipal, els exalcaldes de la ciutat, el president de la Diputació de Girona, la junta del Casino i el president de la Federació d’Ateneus de Catalunya.
Tant la Generalitat com l’Estat espanyol han mostrat la seva predisposició a participar en les obres de rehabilitació. Fins ara, l’Ajuntament ja s’ha compromès a aportar-hi uns dos milions d’euros i la Diputació de Girona, 625.000 més. Falta conèixer l’aportació de les altres administracions.
Després dels tràmits superats aquest dimecres, la voluntat del Govern municipal és posar a licitació la primera fase de les obres la pròxima primavera.
