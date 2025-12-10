Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Nadal 2025/26

Figueres celebra els 25 anys dels llums dalinians, un dels emblemes del Nadal a la ciutat

Per commemorar l'efemèride, se celebrarà una conferència a càrrec del periodista Josep Playà i visites guiades per descobrir la simbologia de les figures

El llum 'El quixot' i la postal original.

El llum 'El quixot' i la postal original. / Jordi Callol / Salvador Dalí

Redacció

Redacció

Figueres

Si hi ha un element que identifica el Nadal a Figueres són, sens dubte, els llums dalinians. Arbres, àngels, coralls, campanes, papallones, quixots i moltes altres figures il·luminen cada any places i carrers del centre, una tradició que enguany celebra 25 anys.

La iniciativa va néixer quan Comerç Figueres i l’Ajuntament van decidir crear una il·luminació inspirada en les postals nadalenques que Salvador Dalí va pintar amb aquarel·la per a la farmacèutica Hoechst Ibérica entre 1958 i 1976. L’empresa les enviava anualment a metges i farmacèutics.

El geni empordanès va concebre aquestes felicitacions a partir d’un element central i universal: l’avet, que transformava cada any amb elements tan característics com branques en forma d’ales, campanes o cues de bacallà. Sovint també hi apareixien papallones, triades per la seva simetria. A més, Dalí hi afegia un petit text manuscrit que ajudava a completar el significat de la composició.

EN IMATGES | Figueres celebra l'encesa de llums de Nadal amb en Fumera i la Nadalina

Llums dalinians. / JORDI CALLOL

La col·laboració entre l'artista i la farmacèutica va donar com a resultat dinou postals nadalenques, dotze de les quals han estat reinterpretades en format lumínic transformant-se, així, en les llums de Nadal insígnia de Figueres.

Una conferència i una ruta

Per celebrar aquest quart de segle, l’Ajuntament ha programat dues activitats especials. La primera tindrà lloc aquest dijous 11 de desembre, a les 19 hores, a la Casa Natal Salvador Dalí: la conferència Figueres. 25 edicions d’il·luminació daliniana, a càrrec del periodista Josep Playà. La inscripció és gratuïta però requereix registre previ. Durant la xerrada, Playà repassarà l’origen i l’evolució del projecte, així com la història de les aquarel·les que el van inspirar i el destí que han tingut.

Una de les postals.

Una de les postals originals, que representa un arbre fet de coral i elements marins. / Obra original de Salvador Dalí

La segona proposta són les tradicionals visites guiades que permeten descobrir de prop la simbologia i la singularitat dels llums dalinians, considerats els més surrealistes del món. Enguany n’hi ha instal·lades 131, entre les quals destaquen figures com l’àngel, les ales, les campanes de sucre, el cargol, el corall, les formigues, la dona del calaix, l’embrió, la infanta, Mae West, les papallones o els quixots.

Les visites, d’una hora i mitja de durada, comencen a les 18 hores davant del Museu del Joguet de Catalunya i es faran els dies 13, 21, 23 i 30 de desembre, així com el 3 de gener (també se'n van fer el 5 i 7 de desembre). El preu és de 6 euros (3 euros la tarifa reduïda i gratuïtes per a infants fins a 10 anys). Les entrades es poden adquirir en línia o a l’Oficina de Turisme (plaça de l’Escorxador).

TEMES

