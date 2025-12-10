Nadal 2025/26
Figueres celebra els 25 anys dels llums dalinians, un dels emblemes del Nadal a la ciutat
Per commemorar l'efemèride, se celebrarà una conferència a càrrec del periodista Josep Playà i visites guiades per descobrir la simbologia de les figures
Si hi ha un element que identifica el Nadal a Figueres són, sens dubte, els llums dalinians. Arbres, àngels, coralls, campanes, papallones, quixots i moltes altres figures il·luminen cada any places i carrers del centre, una tradició que enguany celebra 25 anys.
La iniciativa va néixer quan Comerç Figueres i l’Ajuntament van decidir crear una il·luminació inspirada en les postals nadalenques que Salvador Dalí va pintar amb aquarel·la per a la farmacèutica Hoechst Ibérica entre 1958 i 1976. L’empresa les enviava anualment a metges i farmacèutics.
El geni empordanès va concebre aquestes felicitacions a partir d’un element central i universal: l’avet, que transformava cada any amb elements tan característics com branques en forma d’ales, campanes o cues de bacallà. Sovint també hi apareixien papallones, triades per la seva simetria. A més, Dalí hi afegia un petit text manuscrit que ajudava a completar el significat de la composició.
La col·laboració entre l'artista i la farmacèutica va donar com a resultat dinou postals nadalenques, dotze de les quals han estat reinterpretades en format lumínic transformant-se, així, en les llums de Nadal insígnia de Figueres.
Una conferència i una ruta
Per celebrar aquest quart de segle, l’Ajuntament ha programat dues activitats especials. La primera tindrà lloc aquest dijous 11 de desembre, a les 19 hores, a la Casa Natal Salvador Dalí: la conferència Figueres. 25 edicions d’il·luminació daliniana, a càrrec del periodista Josep Playà. La inscripció és gratuïta però requereix registre previ. Durant la xerrada, Playà repassarà l’origen i l’evolució del projecte, així com la història de les aquarel·les que el van inspirar i el destí que han tingut.
La segona proposta són les tradicionals visites guiades que permeten descobrir de prop la simbologia i la singularitat dels llums dalinians, considerats els més surrealistes del món. Enguany n’hi ha instal·lades 131, entre les quals destaquen figures com l’àngel, les ales, les campanes de sucre, el cargol, el corall, les formigues, la dona del calaix, l’embrió, la infanta, Mae West, les papallones o els quixots.
Les visites, d’una hora i mitja de durada, comencen a les 18 hores davant del Museu del Joguet de Catalunya i es faran els dies 13, 21, 23 i 30 de desembre, així com el 3 de gener (també se'n van fer el 5 i 7 de desembre). El preu és de 6 euros (3 euros la tarifa reduïda i gratuïtes per a infants fins a 10 anys). Les entrades es poden adquirir en línia o a l’Oficina de Turisme (plaça de l’Escorxador).
- Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet
- CCOO demana tancar el Gran Jonquera els dies 1 i 6 de gener
- Narcís Bardalet, forense: 'Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes
- Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet
- Figueres implantarà una àrea verda d'aparcament al barri del Ral·li Sud
- El Far d’Amazon (no d’Empordà)
- Anna Palou, nova directora mèdica de l’Hospital de Figueres
- Darnius recupera els 601 veïns després d’anys: “Ningú sap donar-ne cap raó”