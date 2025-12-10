NO ET PERDIS CAP NOTÍCIA!
Equipaments
Creixen les incursions a les caixes de comptadors de serveis a Figueres
Sovint s'obren per a intentar extreure material o cablejat per revendre'l
A Figueres, cada cop és més habitual trobar oberts els armaris i les caixes de registre de serveis de cases particulars i locals comercials. La facilitat d’accés ha permès que siguin obertes en qualsevol moment, sovint per a intentar extreure material o cablejat que es pugui revendre, o pel simple fet de cometre un acte d’incivisme.
En espais com el parc de les Aigües, les caixes de connexions dels solars pendents d’edificar han estat totes vandalitzades des de fa temps.
- CCOO demana tancar el Gran Jonquera els dies 1 i 6 de gener
- Figueres implantarà una àrea verda d'aparcament al barri del Ral·li Sud
- El Far d’Amazon (no d’Empordà)
- Precarietat i invisibilitat: alerten del nou mapa de la prostitució a l’Alt Empordà
- Les imatges de la Mitja de Figueres
- Anna Palou, nova directora mèdica de l’Hospital de Figueres
- Expulsen de l'Estat dos agressors sexuals i un narcotraficant que complien condemna a la presó de Figueres
- A partir de quina edat un nen pot quedar-se sol a casa a Espanya? Això és el que diu la llei