Creixen les incursions a les caixes de comptadors de serveis a Figueres

Sovint s'obren per a intentar extreure material o cablejat per revendre'l

Tapes de serveis obertes en el carrer Moreria de Figueres.

Tapes de serveis obertes en el carrer Moreria de Figueres. / Santi Coll

Redacció

Redacció

Figueres

A Figueres, cada cop és més habitual trobar oberts els armaris i les caixes de registre de serveis de cases particulars i locals comercials. La facilitat d’accés ha permès que siguin obertes en qualsevol moment, sovint per a intentar extreure material o cablejat que es pugui revendre, o pel simple fet de cometre un acte d’incivisme.

En espais com el parc de les Aigües, les caixes de connexions dels solars pendents d’edificar han estat totes vandalitzades des de fa temps.

