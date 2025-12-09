Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Aparcament per a residents

Figueres implantarà una àrea verda d'aparcament al barri del Ral·li Sud

Convoca els veïns a una sessió informativa, aquest dimecres, a la seu de l’associació

El carrer Pous i Pagès de Figueres.

Santi Coll

Figueres

L’Ajuntament de Figueres té en cartera la implantació d’una àrea verda d’aparcament per a regular els espais existents, actualment, en els carrers i places del barri del Ral·li Sud. Des de fa anys, els residents d’aquesta zona del migdia reclamen que s’alleugereixi la sobrepressió que rep el barri amb l’arribada diària de vehicles procedents de fora de la ciutat o d’altres zones d’aquesta.

La nova zona verda estarà gestionada per l'empresa supramunicipal Fisersa, la qual ja té a càrrec seu la resta d'aparcaments regulats de la ciutat. L'àrea verda és un servei de mobilitat i d'ordenació de l'aparcament al carrer. Les zones d'aparcament dins de la zona delimitada donaran prioritat a l'estacionament dels residents (veïns, comerciants i professionals) que podran aparcar els seus vehicles, prèviament donats d'alta, pagant una tarifa reduïda (0,20€ al dia, 1,00€ a la setmana o 13€ per 13 setmanes) i sense cap límit de temps. Per conèixer els detalls de les àrees verdes de Figueres podeu clicar aquest enllaç.

Reunió informativa

Per tal de donar a conèixer l’abast del projecte, l’Ajuntament ha convocat una reunió informativa per aquest dimecres, 10 de desembre, a la seu de l’Associació de Veïns del barri Ral·li Sud, al carrer Pous i Pagès, 9. L’acte és obert a tothom i començarà a dos quarts de vuit del vespre.

En el barri hi ha diversos equipaments públics que generen necessitat d’aparcament, sobretot el CAP Josep Masdevall. En el barri també hi ha l'escola pública Maria Àngels Anglada. A tocar la Ronda Sud, l’Ajuntament té previst crear un aparcament dissuasori, l costat de l'actual pont del tren, on hi havia hagut el Molí petit.

