Necrològica
Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
Definit pels seus amics com algú "amb molt de criteri i sense por a res", la seva empresa a Figueres va treballar per establiments com El Bulli, El Celler de Can Roca o el Sant Pau de Carme Ruscalleda
Helena Viñas
El món de la gastronomia empordanesa (i també internacional) ha perdut un dels seus referents amb la mort de Joaquim Casademont Canalías, fundador i propietari de l'empresa de cuines Garcia&Casademont. El negoci, fundat el 1979 a Figueres, va ser pioner en el disseny i instal·lació de cuines dels principals restaurant d'estrella Michelin d'Espanya, com El Bulli, El Celler de Can Roca, el Sant Pau de Carme Ruscalleda, Arzak i Berasategui, entre molt altres.
La història de Casademont, però, comença ben lluny dels fogons. El figuerenc va treballar primer com a àrbitre de tercera divisió, concretament des de principis dels anys 70 al 1988, feina que en algun moment va començar a combinar amb el negoci de cuines. Durant aquella època, també va ser el mentor de Miquel Noguer com a àrbitre de futbol.
Després de retirar-se, Casademont va passar a formar part de la junta de la delegació del Col·legi d'Àrbitres a Girona.
