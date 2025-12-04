Educació aprova l'allargament del conveni per a la construcció de l'Escola Carme Guasch de Figueres
L'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament signat el 2021, amb una inversió de 5,8 milions d'euros, caduca el 31 de desembre i s'ha allargat tres anualitats més
El Departament d'Educació i Formació Professional ha donat llum verd a la pròrroga sol·licitada per l'Ajuntament de Figueres el passat mes d'octubre relativa al finançament del projecte de construcció de l'edifici definitiu de l'escola Carme Guasch i Darné. La Generalitat i la corporació municipal han actuat de mutu acord per a donar continuïtat al conveni signat entre les dues parts el 2021 i que caduca aquest 31 de desembre sense que s'hagi pogut executar l'obra.
El 25 de maig de 2021, durant el mandat de l'alcaldessa Agnès Lladó, es va signar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres, per a l’execució de les obres de nova construcció de l’escola per un import màxim previst de 5.800.000 euros. D’aquesta quantitat, la Generalitat de Catalunya aportava el 90% de l’import d’adjudicació de les obres per un import màxim de 5.220.000 euros, distribuït en tres anualitats d'1.566.000 euros (2023) i 1.827.000 euros (2024 i 2025). Ja aleshores, el projecte estava afectat per un litigi judicial relacionat amb l'ordenament urbanístic dels terrenys, que encara no està resolt, la qual cosa ha impedit el normal desenvolupament del projecte constructiu. En el seu moment, l'Ajuntament va aprofitar el nou POUM de 2023 per a regularitzar la situació.
Evitar la caducitat
Davant d'aquesta situació, el passat 25 d'octubre, l'Ajuntament es va adreçar a la Generalitat demanant una pròrroga del conveni davant la imminent caducitat, el 31 de desembre, de l'acord vigent. El departament d'Educació i Formació Professional ha acceptat la petició municipal proposant tres noves anualitats per al finançament de l'obra estipulades en 250.000 euros (2027) i 2.485.000 euros (2028 i 2029).
La voluntat municipal del Govern que ara encapçala Jordi Masquef és construir l'escola nova, però a causa del conflicte existent, no ha descartat que l'edifici que ha de reemplaçar els barracons existents des de 2006 s'acabi materialitzant en un altre espai de la ciutat. La zona del Turó Baix és la que s'ha referenciat amb més insistència, aquests darrers anys, per a resoldre la situació.
Aquesta pròrroga no és exclusiva de Figueres. El Govern de la Generalitat també ha aprovat, aquesta setmana, les actualitzacions dels convenis entre el Departament d’Educació i Formació Professional i els ajuntaments de Balaguer, Castell d’Aro, Platja d’Aro i s'Agaró, Parets del Vallès i Santa Oliva, amb l’objectiu de construir, ampliar i rehabilitar centres educatius situats a aquests municipis. Amb aquestes modificacions, se n’actualitzen els preus, les anualitats recollides als convenis i la vigència.
El conveni estableix que l’Ajuntament es farà càrrec de la licitació del projecte, de les obres i dels honoraris de direcció de les mateixes.
