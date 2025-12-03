L'Ajuntament de Figueres desencalla el projecte de la nova residència de la Fundació Altem
L'alcalde Jordi Masquef anuncia la cessió de la segona finca que ha de permetre la construcció de l'equipament a l'antiga llar d'infants Ramon Reig
El pressupost municipal per al 2026 inclou una primera partida pressupostària per a donar viabilitat a la redacció i execució del projecte definitiu
Coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, l'Ajuntament de Figueres ha anunciat la cessió de la segona finca annexa a l'antiga llar d'infants Ramon Reig que ha de permetre la construcció de la nova residència i el centre de dia de la Fundació Privada Altem. La confirmació d'aquesta decisió municipal ha anat a càrrec de l'alcalde, Jordi Masquef, en un acte que s'ha dut a terme a les actuals instal·lacions de les Acàcies, ubicades en el terme del Far d'Empordà. Aquest centre residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual està situat en una zona inundable, just al costat del riu Manol, que durant anys ha generat molts problemes de seguretat a l'entitat, impedint la seva ampliació per a cobrir les seves necessitats assistencials.
Visita institucional
Jordi Masquef ha estat acompanyat pel president i el gerent de la Fundació, Manuel Toro i Albert Rosa respectivament, treballadors, familiars i residents del centre. Manuel Toro ha manifestat la satisfacció de la Fundació davant de l'anunci municipal que ha de permetre desencallar un projecte de llarg recorregut per a l'Altem. L'alcalde ha explicat als assistents que l'Ajuntament ha destinat una partida de 50.000 euros en el pressupost municipal del 2026 per a ajudar a desenvolupar la redacció definitiva del projecte de la nova residència, amb la voluntat de fer "més aportacions" en els exercicis següents. Masquef també ha fet esment la intenció de participar-hi per part de la Diputació de Girona. "Aquesta és una entitat molt important, arrelada en el territori", ha afirmat Masquef.
La concessió directa de les dues finques de propietat municipal del Ramon Reig a la Fundació Altem ha de permetre crear el nou centre neuràlgic d'una entitat que va néixer el 1968 impulsada pels familiars de les persones discapacitades de la comarca.
L'Altem és l’entitat de referència per la Generalitat de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà en l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. Treballa per promoure l’educació, la qualitat de vida i la inserció laboral procurant serveis, ajuda, orientació i acompanyament, fomentant la capacitació, l’apoderament i les xarxes de relació social i personal de les persones que en formen part.
Projecte de llarg recorregut
El seu gerent, Albert Rosa, espera que si es compleixen els tràmits i els terminis previstos, la nova residència i centre de dia de l'Altem "estigui en funcionament d'aquí tres o quatre anys". El projecte previst estarà basat en les necessitats presents i amb previsió de futur a quinze o vint anys vista. Albert Rosa recorda que la Fundació Altem i els seus serveis "són un element cohesionador vital per a la comarca".
Segons l'avantprojecte existent, la nova residència del Ramon Reig tindrà una capacitat per a seixanta usuaris amb sis unitats de convivència petita i una de gran, amb espais comuns i un centre de dia per a trenta usuaris amb dotze aules. L'equipament estarà repartit en forma de mòduls a partir de l'edificació antiga existent.
