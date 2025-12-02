Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Continua desaparegut el pres que va fugir fa més de 15 dies a Figueres

L’home, de 26 anys, va escapar dels Mossos mentre sortia de l’hospital i encara no ha estat localitzat

La presó del Puig de les Basses, en una imatge d'arxiu.

La presó del Puig de les Basses, en una imatge d'arxiu. / DdG

Eva Batlle

Figueres

Un pres de la presó Puig de les Basses fa més de 15 dies que es troba en parador desconegut després de fugir durant una visita mèdica a l’hospital de Figueres.

L’home, de 26 anys i internat per delictes contra el patrimoni, sobretot per robatoris amb força, sortia de l’hospital dijous 14 de novembre al vespre, cap a tres quarts de vuit. Quan els Mossos d’Esquadra intentaven fer-lo entrar al vehicle per tornar-lo al centre penitenciari, va fugir corrents des de l’aparcament i no ha estat localitzat des d’aleshores.

Diverses patrulles van rastrejar la zona immediatament després de la fugida, però els intents d’interceptar-lo van ser infructuosos. Segons confirmen els Mossos, encara està desaparegut però continuen fent gestions per localitzar el pres i retornar-lo al centre penitenciari.

