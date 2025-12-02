Successos
Continua desaparegut el pres que va fugir fa més de 15 dies a Figueres
L’home, de 26 anys, va escapar dels Mossos mentre sortia de l’hospital i encara no ha estat localitzat
Un pres del Puig de les Basses fuig dels Mossos després d'anar a l'hospital de Figueres
Un pres de la presó Puig de les Basses fa més de 15 dies que es troba en parador desconegut després de fugir durant una visita mèdica a l’hospital de Figueres.
L’home, de 26 anys i internat per delictes contra el patrimoni, sobretot per robatoris amb força, sortia de l’hospital dijous 14 de novembre al vespre, cap a tres quarts de vuit. Quan els Mossos d’Esquadra intentaven fer-lo entrar al vehicle per tornar-lo al centre penitenciari, va fugir corrents des de l’aparcament i no ha estat localitzat des d’aleshores.
Diverses patrulles van rastrejar la zona immediatament després de la fugida, però els intents d’interceptar-lo van ser infructuosos. Segons confirmen els Mossos, encara està desaparegut però continuen fent gestions per localitzar el pres i retornar-lo al centre penitenciari.
