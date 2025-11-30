Sou públic
Quant cobra l'alcaldessa de Castelló d'Empúries, Anna Massot?
Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
El sou que cobra un alcalde acostuma a generar una curiositat entre la ciutadania, sovint barrejada amb una certa desconfiança. En un moment en què una part important de la població mira els polítics amb recel, saber quant cobren els representants locals es converteix en un tema delicat.
En aquest sentit, molts altempordanesos segurament es pregunten quant deu cobrat el seu alcalde o alcaldessa. Doncs la resposta la trobem a les dades del Ministeri de Funció Pública corresponents a 2024. Allà, consta que, per exemple, l'alcaldessa de Castelló d'Empúries, Anna Massot, té un sou anual de 54.290 euros.
I molts podrien pensar que l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, és qui percep el sou més elevat de l’Alt Empordà pel fet de ser el batlle de la capital de la comarca. Però no és així. Qui encapçala el rànquing retributiu és l’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, amb un salari anual de 57.714 euros. Després del de Roses, els sous més elevats a la comarca són els d'Anna Massot, amb els seus 54.290 euros i, ara sí, Jordi Masquef, amb 52.082 euros. Rere seu, els segueixen els alcaldes Vilamalla (Albert Ramos, 46.813 euros), l’Armentera (Cèlia Garbí, 45.911 euros) i Avinyonet de Puigventós (Júlia Gil, 45.225 euros). A continuació trobareu la llista completa.
Tots els sous dels alcaldes altempordanesos queden lluny dels alcaldes millor pagats de Catalunya. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, amb 104.000 euros; els alcaldes de l'Hospitalet de Llobregat Núria Marín i David Quirós que han sumat 81.901 euros; i l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès amb 81.483 són els que més han cobrat el 2024. I, també, per sota dels més bens pagats de les comarques gironines amb els 61.200 euros de Lluc Salellas; o els sous dels alcaldes de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas (59.376 euros); Platja d'Aro, Maurici Jiménez (58.000 euros); i Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler (58.000 euros).
Com es fixen els sous?
Les retribucions dels alcaldes inclouen tant el salari pròpiament dit com el que cobren en concepte d'assistència a reunions. En canvi, se n'exclou les compensacions per dietes de viatge, per exemple.
Els salaris, però, no són iguals per a tots els municipis i venen condicionats pel nombre d'habitants de cada ciutat. Es tracta d'una regulació estatal recollida a la Llei de Bases del Règim Local (LBRL), del 1985, tot i que l'apartat sobre els topalls de les retribucions es va modificar amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) el 2013.
D'acord amb la llei, són els pressupostos generals de l'Estat els que han de fixar cada any el límit màxim total que poden cobrar els alcaldes i regidors. Segons els últims pressupostos, del 2023, els membres d'ajuntaments de més de 500.000 habitants poden cobrar, com a màxim, 116.160 euros. Els segueixen els de 300.001 a 500.000 habitants, amb un salari màxim de 104.544 euros; els de 150.001 a 300.000, amb 92.928 euros; els de 75.001 a 150.000, amb un sou de 87.120 euros; i els de 50.001 a 75.000, amb una retribució de 75.504 euros.
Pel que fa a municipis més petits, els alcaldes i regidors de ciutats de 20.001 a 50.000 habitants tenen el topall fixat en els 63.888 euros, mentre que als municipis de 10.001 a 20.000 el límit és de 58.080 euros. En els pobles de 5.001 a 10.000 habitants, els alcaldes tenen un salari màxim de 52.272 euros, i en els de 1.000 a 5.000 és de 46.464 euros. Als municipis de menys de 1.000 habitants el sou dependrà de la seva retribució -que mai serà exclusiva- i el topall oscil·larà dels 34.848 euros als 17.424 euros.
Tipus de dedicació
Un altre dels factors que influeix en les retribucions dels alcaldes és el tipus de dedicació que tenen al seu ajuntament. Així, la dedicació d'un batlle pot ser exclusiva i, per tant, rebrà una retribució completa durant tot l'any. En aquest cas, serà incompatible rebre aquest sou i el de qualsevol altra administració pública.
Una segona opció és que el règim sigui "sense dedicació". En aquest cas no vol dir que no hi hagi activitat, sinó que no es rep cap mena de retribució per l'exercici d'alcalde.
Per últim, existeix la possibilitat que la dedicació sigui parcial. En aquesta categoria s'hi inclou els alcaldes que o bé s'han dedicat a temps parcial a la batllia durant tot l'any, o bé durant l'any han canviat el tipus de dedicació.
Alcaldes que cobren d'altres institucions
Hi ha diversos alcaldes empordanesos que no cobren per les seves funcions al capdavant dels municipis perquè ocupen altres càrrecs en institucions com, per exemple, la Diputació de Girona, o són diputats del Parlament o del Senat.
- Dels fogons de l'Empordà als Premis Ondas: el càtering que va conquistar els paladars de Terribas, Nierga, Clapés, Dolera i Wyoming
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- Quant cobra l'alcaldessa d'un poble de l'Empordà de 1.700 habitants?
- La casa oblidada d’Àurea de Sarrà surt a la venda per 850.000 euros: un tresor en decadència a l’Alt Empordà
- Alerta per la desigualtat educativa: “Figueres necessita més centres oberts per a infants i joves en risc”
- Xoca contra un senglar i queda atrapat a dins del seu cotxe a Biure
- Quant cobra l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef?
- El Govern col·loca Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat