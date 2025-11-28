Guardó
La fiscal figuerenca Teresa Compte, premi ‘Meninas 2025’ per la seva lluita contra la violència de gènere
També ha rebut el guardó l'actriu Loles León
La delegació del govern espanyol a Catalunya commemora, un any més, el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, amb el lliurament dels guardons ‘Meninas 2025’, amb el que es reconeix la tasca de persones i organitzacions compromeses amb l’erradicació de la violència de gènere. Enguany, la delegació del govern espanyol a Catalunya ha atorgat el premi a dues dones, la fiscal figuerenca Teresa Compte i l’actriu Loles León. Els guardons es van entregar aquest dijous a l’Auditori de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a Barcelona.
En el que ja és la 13a edició dels guardons, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha destacat de la fiscal Teresa Compte el seu treball “impulsant polítiques per la persecució de la violència de gènere i la protecció de les víctimes”. Compte, que va ser la primera dona a ocupar la Fiscalia Superior de Catalunya l’any 2007, ha participat en debats i anàlisis sobre la Llei de Violència de Gènere.
El delegat del govern espanyol a Catalunya ha destacat de Loles León com ha “convertit la seva trajectòria artística en un vehicle de conscienciació enfront de les desigualtats estructurals que sostenen la violència de gènere”. Actriu de cinema, teatre i televisió, Loles León havia estat també reconeguda amb la Creu de Sant Jordi d’aquest 2025.
Altres guardons
A banda dels reconeixements per part de la delegació del govern espanyol a Catalunya, cadascuna de les subdelegacions del govern també reconeixen una persona o associació amb un dels guardons ‘Meninas 2025’. La subdelegació a Barcelona ha atorgat el guardó a Almudena González García, professora de la Universitat de Barcelona (UB) i coordinadora de la Clínica Jurídica per a la Protecció de la Infància i l’Adolescència, pel seu compromís acadèmic i professional en la defensa dels drets de les dones. Així mateix, la de Tarragona ha premiat l’associació Heroïnes Anònimes, que ofereix suport i acompanyament integral a dones que han patit violència de gènere.
Per la seva banda, la subdelegació de Girona ha atorgat el premi a l’associació Aurora, que treballa per prevenir la violència masclista a través d’accions comunitàries, educatives i de suport. Finalment, la de Lleida ha distingit l’associació Down Lleida, que promou la igualtat d’oportunitats i la normalització de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, i que ha incorporat la lluita contra la violència de gènere com a eix transversal de la seva acció social.
