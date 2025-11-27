Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nomenament

El Govern col·loca Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat

Es tracta de l'empresa pública encarregada de projectar, construir, conservar, explotar i promoure les infraestructures i edificacions de competència del Govern català

Pere Casellas tira la tovallola en la seva aspiració de ser alcalde de Figueres

Pere Casellas al costat de la Torre Galatea.

Pere Casellas al costat de la Torre Galatea. / PSC

Redacció

Redacció

Figueres

Un cop amortitzat com a portaveu del PSC a Figueres, el Govern ha aprovat el nomenament de Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU. Es tracta de l’empresa pública encarregada de projectar, construir, conservar, explotar i promoure les infraestructures i edificacions de competència del Govern català.

Infraestructures de Catalunya es va crear l’any 2012 a partir de la fusió de diverses entitats públiques vinculades a la gestió d’obres i serveis: Gestió d’Infraestructures (GISA), Regs de Catalunya (REGSA), Reg Sistema Segarra-Garrigues (REGSEGA) i, posteriorment, Edificis i Equipaments de Catalunya (EECAT).

En la mateixa sessió, el Govern també ha nomenat Assumpta Escarp, exregidora socialista a Barcelona i exdiputada, com a consellera independent del mateix organisme.

Casellas es rendeix en la seva aspiració per ser alcalde de Figueres

Cal recordar que després d'anys de cap visible a la ciutat sense aconseguir arribar mai a l'alcaldia, el PSC a Figueres ha prescindit de Pere Casellas i ha decidit fer un canvi de rumb apostant pel geògraf Javi Martín (Figueres, 1990) com a cap de cartell de cara a les pròximes eleccions municipals, tal com va avançar l'EMPORDÀ.

Casellas ja no és tampoc el portaveu del PSC a l’Ajuntament de Figueres, després que el número dos, Alfons Martínez Puig, l’hagi rellevat en el càrrec. Tot i així, Casellas continua sent regidor.

Notícies relacionades i més

A més, Casellas encara és vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
  2. La casa oblidada d’Àurea de Sarrà surt a la venda per 850.000 euros: un tresor en decadència a l’Alt Empordà
  3. Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
  4. El periodista i poeta Juan Jesús Aznar, l'home que estimava la vida, ha mort als 67 anys
  5. Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades
  6. Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
  7. El Govern col·loca Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat
  8. Un augment de robatoris a Pau obliga a reforçar la seguretat

El Taller d’en Jepi de Figueres organitza un mercat de Nadal amb obres dels seus alumnes

El Taller d’en Jepi de Figueres organitza un mercat de Nadal amb obres dels seus alumnes

Granges de porcs confinades i exportacions bloquejades: aquestes són les conseqüències de la pesta porcina detectada a Catalunya

Granges de porcs confinades i exportacions bloquejades: aquestes són les conseqüències de la pesta porcina detectada a Catalunya

L’“estafa del bitllet” als caixers automàtics: una tècnica que et pot deixar sense diners al banc

L’“estafa del bitllet” als caixers automàtics: una tècnica que et pot deixar sense diners al banc

Llançà es posiciona com a referent en prescripció social basada en activitats marines

Llançà es posiciona com a referent en prescripció social basada en activitats marines

L’hospital de Figueres millora l’experiència dels infants quan han de ser operats

L’hospital de Figueres millora l’experiència dels infants quan han de ser operats

"Ningú entén –ni pot entendre– el maltractament que reben els nostres pescadors a Europa"

"Ningú entén –ni pot entendre– el maltractament que reben els nostres pescadors a Europa"

Els Mossos alerten de la "reinvenció" dels qui cultiven marihuana: amb una despesa de 6.000 euros se n’obtenen 24.000

Els Mossos alerten de la "reinvenció" dels qui cultiven marihuana: amb una despesa de 6.000 euros se n’obtenen 24.000

L’Hospital de Figueres implementa mesures per humanitzar l'experiència dels infants en les operacions

L’Hospital de Figueres implementa mesures per humanitzar l'experiència dels infants en les operacions
Tracking Pixel Contents