Nomenament
El Govern col·loca Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat
L'empresa pública encarregada de projectar, construir, conservar, explotar i promoure les infraestructures i edificacions de competència del Govern català
Pere Casellas tira la tovallola en la seva aspiració de ser alcalde de Figueres
Un cop amortitzat com a portaveu del PSC a Figueres, el Govern ha aprovat el nomenament de Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU, l’empresa pública encarregada de projectar, construir, conservar, explotar i promoure les infraestructures i edificacions de competència del Govern català.
Infraestructures de Catalunya es va crear l’any 2012 a partir de la fusió de diverses entitats públiques vinculades a la gestió d’obres i serveis: Gestió d’Infraestructures (GISA), Regs de Catalunya (REGSA), Reg Sistema Segarra-Garrigues (REGSEGA) i, posteriorment, Edificis i Equipaments de Catalunya (EECAT).
En la mateixa sessió, el Govern també ha nomenat Assumpta Escarp, exregidora socialista a Barcelona i exdiputada, com a consellera independent del mateix organisme.
Casellas es rendeix en la seva aspiració per ser alcalde de Figueres
Cal recordar que després d'anys de cap visible a la ciutat sense aconseguir arribar mai a l'alcaldia, el PSC a Figueres ha prescindit de Pere Casellas i ha decidit fer un canvi de rumb apostant, tal com va avançar l'EMPORDÀ, pel geògraf Javi Martín (Figueres, 1990) com a cap de cartell de cara a les pròximes eleccions municipals. Fins a les eleccions, Alfons Martínez Puig continuarà exercint de portaveu municipal, tasca on fa unes setmanes va rellevar Casellas que, però, es va quedar al consistori com a regidor. Casellas també és encara vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
