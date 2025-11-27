Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nomenament

El Govern col·loca Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat

L'empresa pública encarregada de projectar, construir, conservar, explotar i promoure les infraestructures i edificacions de competència del Govern català

Pere Casellas tira la tovallola en la seva aspiració de ser alcalde de Figueres

Pere Casellas al costat de la Torre Galatea.

Pere Casellas al costat de la Torre Galatea. / PSC

Redacció

Redacció

Figueres

Un cop amortitzat com a portaveu del PSC a Figueres, el Govern ha aprovat el nomenament de Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU, l’empresa pública encarregada de projectar, construir, conservar, explotar i promoure les infraestructures i edificacions de competència del Govern català.

Infraestructures de Catalunya es va crear l’any 2012 a partir de la fusió de diverses entitats públiques vinculades a la gestió d’obres i serveis: Gestió d’Infraestructures (GISA), Regs de Catalunya (REGSA), Reg Sistema Segarra-Garrigues (REGSEGA) i, posteriorment, Edificis i Equipaments de Catalunya (EECAT).

En la mateixa sessió, el Govern també ha nomenat Assumpta Escarp, exregidora socialista a Barcelona i exdiputada, com a consellera independent del mateix organisme.

Notícies relacionades i més

Casellas es rendeix en la seva aspiració per ser alcalde de Figueres

Cal recordar que després d'anys de cap visible a la ciutat sense aconseguir arribar mai a l'alcaldia, el PSC a Figueres ha prescindit de Pere Casellas i ha decidit fer un canvi de rumb apostant, tal com va avançar l'EMPORDÀ, pel geògraf Javi Martín (Figueres, 1990) com a cap de cartell de cara a les pròximes eleccions municipals. Fins a les eleccions, Alfons Martínez Puig continuarà exercint de portaveu municipal, tasca on fa unes setmanes va rellevar Casellas que, però, es va quedar al consistori com a regidor. Casellas també és encara vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

TEMES

