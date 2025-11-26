Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Televisió

Narcís Bardalet i Manel Alías ressusciten a Dalí en la nova temporada d''El forense'

La nova temporada de la sèrie s'embarca en els secrets de l'última dècada de vida del pintor

El forense Narcís Bardalet en una imatge d'arxiu.

El forense Narcís Bardalet en una imatge d'arxiu. / Jordi Blanco

Joan Soler

Figueres

La sèrie El Forense de TV3 torna amb dos capítols dedicats als misteris que envolten, pràcticament, l'última dècada del pintor figuerenc Salvador Dalí (1981-1989). "En El forense i Dalí es troba amb una personalitat complexa i testimonis que fins ara han estat fora del radar", expliquen des de la cadena catalana.

Manel Alías, a través del testimoni de Narcís Bardalet -qui va embalsamar Dalí el 1989 i el va exhumar el 2017- farà "l'autòpsia" de l'última dècada del pintor. A més, s'intentarà respondre a preguntes pendents, i amb l'ajuda de testimonis clau se seguiran les tensions entre Catalunya i Espanya, Púbol i Figueres.

Tal com expliquen els creadors, els capítols incorporen recursos narratius que "empenyen la frontera entre el periodisme i la ficció". Per això, la sèrie comptarà amb dos actors que interpretaran Salvador Dalí: Enric Arquimbau, que encarnarà l’artista en la seva maduresa, i Martí Franquesa Gramunt, que donarà vida al Dalí jove.

