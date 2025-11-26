Successos
Figueres comença a recuperar-se de l’avaria elèctrica que ha deixat sense llum el 75% de la ciutat
La incidència s’hauria produït arran d’un accident de perforació en les obres de la pujada del Castell
Figueres comença a recuperar-se de l’avaria elèctrica que ha deixat sense llum el 75% de la ciutat, aquest dimecres al matí. La llum ha tornat provisionalment gràcies a un pont instal·lat mentre es repara la incidència. Tècnics d'Endesa treballen per solucionar-la definitivament.
Segons fonts municipals, la incidència s’ha produït arran d’un accident de perforació en les obres de la pujada del Castell, que ha provocat el tall a les 11 del matí, aproximadament. Un dels serveis afectats ha estat la centraleta de la Guàrdia Urbana.
Davant tota aquesta situació, la Guàrdia Urbana ha habilitat un dispositiu especial de seguretat per regular el trànsit a les vies afectades —avinguda Salvador Dalí, Jacint Verdaguer i Rector Arolas— i garantir la seguretat a la zona comercial.
Els tècnics d’Endesa han estat informats i s’han desplaçat al lloc de l’avaria per iniciar els treballs de reparació.
